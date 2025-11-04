全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・神楽坂のスープカレーの店『Rojiura Curry SAMURAI神楽坂店』です。

見た目もおいしい、スープに浮かぶ野菜畑

コレ、刺さる方にはぶっ刺さります。とにかくスープも含め野菜の味が濃い。ベースのスープに使用されている豚骨や鶏ガラ、本来であればメイン格のチキンですら野菜を引き立たせるための脇役と感じてしまうほど野菜がおいしいのだ。

チキンと1日分の野菜20品目（パリパリチキン）2200円

『Rojiura Curry SAMURAI神楽坂店』チキンと1日分の野菜20品目（パリパリチキン） 2200円 ごぼうは下茹で後、下味を付けて衣で揚げる

聞けば、スープは玉ねぎやキャベツ、にんじんにトマトを使ったペーストがベース。そして具の野菜達は素材ごとに揚げ・茹でなど最適な調理を施すのだとか。

さらに和食の筑前煮のようにスープと具材を別に盛り付けることで、味がぼやけることなくそれぞれの輪郭が際立つ工夫まで。野菜のおいしさ、再発見です。

『Rojiura Curry SAMURAI神楽坂店』店主 五十里知尚さん

店主：五十里知尚さん「こだわりの野菜は季節によって旬のものを使用しています」

『Rojiura Curry SAMURAI神楽坂店』

『Rojiura Curry SAMURAI神楽坂店』

［店名］『Rojiura Curry SAMURAI神楽坂店』

［住所］東京都新宿区箪笥町27吉田ビル1階

［電話］03-3266-7062

［営業時間］11時半〜15時半（15時LO）、17時半〜21時（20時15分LO）

［休日］不定休

［交通］都営大江戸線牛込神楽坂駅A1出口から徒歩5分

※画像ギャラリーでは、自分の好きな具材を選べる「侍.祭り」の画像がご覧いただけます。

撮影／浅沼ノア、取材／編集部・荒川

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年9月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

…つづく「東京で北海道の肉が味わえる店5選 道外初進出の大人気ジンギスカン店も」では、 北海道の食材をふんだんに使った飲食店や本店を北海道に置く東京のお店を集めました。

【画像】見た目からおいしい！ 野菜たっぷりスープカレー（7枚）