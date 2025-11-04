熟練の雀士も、思わず冷や汗がタラリと垂れたか。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月3日の第1試合で赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）に、リーチ後にあわやチョンボかというミスが出てしまい、試合が一時中断。ファンも「これセーフなん？」と戸惑いの声が生じることになった。

【映像】なんとかセーフ？鈴木たろう、あわやチョンボの瞬間

ハプニングが起きたのは東2局1本場。たろうは11巡目、4・7索の両面待ちでリーチを打った。その直後、EARTH JETS・逢川恵夢（協会）が切った6索を、U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）が一発消し、かつ一気通貫のテンパイとなるチー。1牌ずれて、たろうのツモ巡が回ってきた。

するとたろうは、本来ツモるべき山から孤立していた1枚ではなく、鈴木優が鳴かなければツモるはずだった山の角に積まれた牌を指で持ち上げてしまった。咄嗟にツモを間違えたと気付いたたろうは、他の選手にどの牌だったかわかる前に山に戻し、他の選手に「大丈夫？」とひとこと語ると、牌を山に戻し、正しくツモり直した。

ただ、ファンも「え！」「あっ！！」とチョンボではないかと戸惑いのコメントが殺到し、審判もチャイムを鳴らして試合を一時中断。最終的にはルールに記載されている2枚見せのイエローカードの対象にもならないということで、ノーペナルティで試合は続行となった。

ツモり間違いはアマチュアでもよくしてしまうミスだが、長いキャリアを持つたろうがしてしまったミスだけに、ファンも「見せ牌じゃないよね」「まーあるよこれ」「たろさんめずらしいな」といった感想を、次々に漏らしていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

