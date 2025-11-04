【「UNREAL-不条理雑貨店-」第4話】宗哉、1人の名前を聞き違和感を感じ始める
【モデルプレス＝2025/11/04】俳優の染谷俊之と小西詠斗がW主演を務めるドラマ「UNREAL-不条理雑貨店-」（テレビ大阪：毎週月曜深夜1時5分〜／テレビ愛知：毎週月曜深夜1時30分〜／BSテレ東10月16日スタート・毎週木曜深夜0時30分〜）の第4話が、3日に放送された。
【写真】小西詠斗、書道8段の腕前が達筆すぎる
原作となる漫画「不条理雑貨店 UNREAL」は、男2人の強い絆と宿命を描いたデイドリーム・ファンタジー。不思議な雑貨店を訪れたとき、客たちの運命は変わり始める。怪しげなアンティーク雑貨店「UNREAL」の店主で、ミステリアスな男・ヤギオ役を染谷が、近くのカフェで働き、ヤギオの世話を焼く高校生・濱家宗哉【ムネチカ】役を小西が演じる。
海名月市出身のアイドル・赤羽凛糸（黒崎レイナ）が「UNREAL」に訪れる。店主のヤギオ（染谷俊之）を見ると、同級生の「音矢」に似ていると言い出す。その名前を聞いて自分が大事な何かを忘れているのではないかと思い始める宗哉（小西詠斗）。ヤギオは凛糸の仕事の悩みを聞き「彼女が宗哉の運命を正すことができる存在」だと確信し、「オッドフェローズの仮面」を勧める。
そんな中、根岸（本島純政）はSNS投稿が炎上し、さらに凛糸とのつながりも絶たれてしまったことで怒りに任せて「フラウロスの牙」を叩き壊してしまう。一方、カフェ「海桐-TOBIRA-」には黒澤（細貝圭）が訪れていた。宗哉は黒澤に、ヤギオを「オトヤ」と呼ぶ人物が来たことを伝え、ヤギオのことを聞き出そうとするが…。
・「観ていて心が痛い」
・「ムネチカがついに真実に触れてしまった…」
・「続きが気になる」
「UNREAL-不条理雑貨店-」第1話〜第4話はTVerにて無料配信中。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】小西詠斗、書道8段の腕前が達筆すぎる
◆染谷俊之×小西詠斗主演「UNREAL-不条理雑貨店-」
原作となる漫画「不条理雑貨店 UNREAL」は、男2人の強い絆と宿命を描いたデイドリーム・ファンタジー。不思議な雑貨店を訪れたとき、客たちの運命は変わり始める。怪しげなアンティーク雑貨店「UNREAL」の店主で、ミステリアスな男・ヤギオ役を染谷が、近くのカフェで働き、ヤギオの世話を焼く高校生・濱家宗哉【ムネチカ】役を小西が演じる。
◆「UNREAL-不条理雑貨店-」第4話あらすじ
海名月市出身のアイドル・赤羽凛糸（黒崎レイナ）が「UNREAL」に訪れる。店主のヤギオ（染谷俊之）を見ると、同級生の「音矢」に似ていると言い出す。その名前を聞いて自分が大事な何かを忘れているのではないかと思い始める宗哉（小西詠斗）。ヤギオは凛糸の仕事の悩みを聞き「彼女が宗哉の運命を正すことができる存在」だと確信し、「オッドフェローズの仮面」を勧める。
そんな中、根岸（本島純政）はSNS投稿が炎上し、さらに凛糸とのつながりも絶たれてしまったことで怒りに任せて「フラウロスの牙」を叩き壊してしまう。一方、カフェ「海桐-TOBIRA-」には黒澤（細貝圭）が訪れていた。宗哉は黒澤に、ヤギオを「オトヤ」と呼ぶ人物が来たことを伝え、ヤギオのことを聞き出そうとするが…。
◆「UNREAL-不条理雑貨店-」視聴者から反響続々
・「観ていて心が痛い」
・「ムネチカがついに真実に触れてしまった…」
・「続きが気になる」
「UNREAL-不条理雑貨店-」第1話〜第4話はTVerにて無料配信中。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】