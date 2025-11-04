「ちはやふる」で話題・嵐莉菜、美脚際立つショット公開「スタイル抜群」「爽やか」と反響
【モデルプレス＝2025/11/04】女優の嵐莉菜が11月2日、自身のInstagramを更新。家族旅行でのショットを公開した。
【写真】「ちはやふる」女優「楽しそうな笑顔が最高」美脚スラリ旅行ショット
嵐は「寒くなって夏が恋しくなったので、今更ですが、夏の思い出をシェア」とコメント。「家族で旅行しました 私もゆかりのある福井県、そしてちょこっと石川県と新潟県へ 美しい景色と美味しいご飯、満喫できて幸せでした」と綴り、ボーダーのTシャツにスラリとした真っ直ぐな長い脚が際立つカーゴ風のハーフパンツのカジュアルな装いのショットなど旅行中の写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「楽しそうな笑顔が最高」「家族旅行素敵」「爽やか夏コーデ」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。
嵐は、2025年7月期の日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」に出演し、注目を集めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆嵐莉菜、夏の家族旅行で美脚披露
◆嵐莉菜の投稿に反響
