宮本茉由、美デコルテ輝く大胆オフショル姿公開「圧巻のスタイル」「セクシーでかっこいい」の声
【モデルプレス＝2025/11/04】モデルで女優の宮本茉由が11月2日、自身のInstagramを更新。胸元と肩を大胆に見せたオフショルダー姿を披露した。
◆宮本茉由、大胆オフショルダーで美肌披露
宮本は、舌をぺろりと出した顔やフォークとナイフなどの絵文字をつけ、白いふわりとした袖のオフショルダートップスにデニムパンツ着用ショットを公開。美しいデコルテと肩のラインを見せた。
◆宮本茉由の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「圧巻のスタイル」「セクシーでかっこいい」「目の保養」「女神がいた」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
