Snow Man宮舘涼太「ピザーラ」新CMキャラクター就任 美しい所作に撮影現場から歓声も
【モデルプレス＝2025/11/04】Snow Manの宮舘涼太が、宅配ピザ「PIZZA-LA（ピザーラ）」のCMキャラクターに就任。宮舘が出演する新CM「冬のプレミアムクォーター シズル」篇、「ピザーラ Premium Time」篇が、11月8日より放映される。
【写真】宮舘涼太、ハプニング演出で見せた紳士すぎる姿
◆宮舘涼太「PIZZA-LA」CMキャラクター就任
◆宮舘涼太、プロフェッショナルな姿勢光る
