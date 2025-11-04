「この男、きっと浮気する…」恋愛上手な女性が即見抜く“危険な特徴”
「この人、もしかして浮気しそう…？」と感じたことはありませんか？本気の恋をしたいなら、浮気体質の男性はできるだけ避けたいもの。でも、表面上は優しくて魅力的な男性だと、見抜くのは意外と難しいものです。そこで今回は、恋愛経験が豊富な女性たちが“直感で見抜く”浮気しやすい男性の特徴を紹介します。
やたら女性慣れしていて、接し方がうますぎる
褒め言葉がスラスラ出てくる、気遣いが完璧、話していて心地いい…。一見モテ要素満点の男性ですが、裏を返せば「女性の扱いに慣れている」ということ。本命にもその他にも同じテンションで接することができる器用さがあるので、「自分だけ特別」と思い込みすぎないように注意しましょう。
常に女性に囲まれ、モテると自覚している
「友達が多い」「男女関係なく仲がいい」と言う男性に限って、実はいつも女性がそばに…。こういった男性は無自覚に距離を詰めるのがうまく、女性側が好意を抱いてしまいやすいのが特徴です。本人に悪気がなくても、日常的に誘惑のリスクが高い環境に身を置いていることを忘れないようにしましょう。
やたら褒められたがる＆承認欲求が強い
「かっこいいって言われた」「また誰かに誘われた」など、自慢気な言動が多い男性は要注意。他人からの評価を過剰に求めるタイプは、パートナーがいても“他の誰かに褒められたい”気持ちが抑えられず、浮気に走る可能性が高い傾向があります。
もちろん、今回紹介した特徴があるからといって全員が浮気するとは限りません。でも、「ちょっと怪しいかも…」と感じた直感は、意外と当たっているもの。大人の恋こそ、“見る目”を養って、心地よい関係を築いていきましょうね。
