スマホを見なくても大丈夫。とても簡単「男性の浮気をチェックする方法」
「彼に浮気されているかも…」「でも証拠はないし…」という時であっても、男性のスマホを勝手に見てしまうのは控えたいところ。そこで今回は、男性のスマホを見なくても大丈夫な浮気をチェックする方法を紹介します。
｜なかなか会おうとしてくれない
今まではあまりなかったのに「仕事の飲み会があって」「残業で何時に終わるかわからないんだよね」と断られる日が増えていませんか？
本当に仕事が忙しいことも考えられますが、何度も断られて他の日の提案をされないなら、他の女性と会っている可能性があります。「あなたに会おうとする気持ちが伝わってくるか」で判断できるでしょう。
｜会話するときに目を見てくれない
一緒にいるときに目を見て話してくれなくなったら「何か変だな」と感じるもの。なんとなく気になったときには「どうしたの？何かあった？」などと声をかけてみて、反応の仕方で確認してみてください。
｜浮気や不倫のワードに敏感に反応する
テレビを見ていたら有名人の不倫ニュースが流れたり、浮気がテーマの話題になったりすることがありますよね。そのようなタイミングで彼の様子に異変があれば、浮気をしているサインかもしれません。
「急に落ち着きがなくなる」「ソワソワしている」「チャンネルを変える」などがよくあるパターンです。
｜急に部屋がキレイになる
男性が「浮気相手を自分の家に入れた場合」に限られますが、急に部屋がキレイになることが浮気のサイン。「証拠隠滅のためにゴミを全て捨てる」など念入りに行うので、いつもより丁寧に掃除されていて不自然な印象を与えます。
彼の家に置いてある「あなたの私物が移動している」のは、浮気相手にあなたの存在を隠していることが理由かも知れません。
浮気を疑っている時点でよくない状況と言えますが、チェックする前には浮気が発覚したときにどうするか、必ず自分の考えをきちんとまとめておきましょうね。
