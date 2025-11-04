高市早苗首相が2025年11月2日、XでMLB・ドジャースのワールドシリーズ連覇に際し、大谷翔平選手や山本由伸投手、佐々木朗希投手らを祝うコメントを投稿した。

SNSでは、投稿に添えられた「阪神愛」が注目を集めている。

「本物の阪神ファン感が滲み出てて好き」

高市氏は2日、「ロサンゼルス・ドジャースが、ワールドシリーズを連覇しました」と投稿。

同チームの日本人選手らに向け、「大谷翔平選手、山本由伸選手、佐々木朗希選手、おめでとうございます！ また、山本選手のシリーズMVP受賞、重ねてお祝い申し上げます」と祝福のコメントをつづった。

その上で、「私が愛する阪神タイガースは日本シリーズ優勝を逃しましたが」とすかさず史上最速でリーグ制覇を決めるも、日本シリーズで敗退した阪神に言及。

「日本と日本人の底力を信じてやまない者として、日本人選手の海外でのご活躍は、とても嬉しいニュースです」とし、「これからも、日本人メジャーリーガーの皆様、そして全ての日本人アスリートの皆様が、世界の真ん中で咲き誇り、日本人に夢と希望を与え続けて下さることを、大いに期待しています」としている。

以前からタイガースファンであることを公言している高市氏。

ドナルド・トランプ米大統領が来日した際のニュース番組「Live News イット！」（フジテレビ系）の映像では、動画に映り込んだ高市氏のスマートフォンカバーが、阪神タイガースのデザインだったことも注目を集めた。

野球の話題に乗じて「猛虎魂」をにじませた高市氏の投稿に、SNSでは面白がる声が相次いでいる。

「野球の話題になると頼んでもいないのに阪神の話をはじめるの、典型的な阪神ファン過ぎるｗｗｗ」

「1mmも関係のない阪神の話題を挟むあたり本物の阪神ファン感が滲み出てて好き」

「私が"応援する"阪神タイガースではなくて 私が"愛する"阪神タイガースってところが 生粋の阪神ファンww」