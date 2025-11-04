１２月上旬の放送をもって終了することが発表されたフジテレビ系バラエティー番組「酒のツマミになる話」（金曜・後９時５８分）が１０月３１日に放送され、世帯平均視聴率が５・３％だったことが４日、分かった。個人視聴率は３・１％だった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

差し替え放送だった前回１０月２４日の世帯５・８％、個人３・４％からそれぞれ微減した。

この日は番組冒頭で女性ナレーターが「酒のツマミになる話は、年内をもって放送を終了することが決まりました。これまでご覧いただき誠にありがとうございます。千鳥のお二人をはじめ、番組に出演してくださった皆様に感謝いたします」とのテロップを読み上げ、千鳥・大悟がパーカ姿でＶＴＲ出演。「ノブとも話し合った結果、酒のツマミになる話、やめまーす」と報告。「やめるんですが、何本かもう収録してますんで、その時に出ていただいたゲスト、芸人は一生懸命、面白い話をしてくれてます。なので、それは今まで通りお楽しみ下さい。今日も当然。はい、それでは面白くなければテレビじゃない。フジテレビ、ありがとうございました」と笑った。

その後は通常放送となり、俳優の山田裕貴、元ＮＨＫでフリーアナウンサーの神田愛花らゲストがトークを繰り広げた。

この日の放送に先駆け、同番組の公式サイトで年内での終了を正式発表。２４日の差し替えについて説明し、「千鳥」ら出演者に「多大なるご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪していた。