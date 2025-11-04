瀬口大翔がモロッコ戦で先制ゴールを決めた

U-17日本代表は11月3日、カタールで開催されているU-17ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でU-17モロッコ代表と対戦し、2-0の勝利を挙げた。

白星スタートを切ったなかで、MF瀬口大翔が決めた先制ゴールが「芸術的」「よく決めたなぁ」など注目を集めている。

カタールW杯でのベスト4進出、U-20W杯での優勝など、近年著しい成長を見せているモロッコを相手に若い日本代表が魅せた。0-0で迎えた後半12分、日本はFW浅野大翔が右サイドから斜めのパスをゴール前に送ると、そこに走り込んだ瀬口がダイレクトで右足を振り抜き、ゴール右隅にシュートを流し込んだ。

日本は試合終了間際にもMF平島大悟が追加点を挙げて2-0で勝利。大会初戦で難敵を破り、好発進を決めた。先制ゴールを決めた瀬口は試合後に「そこしかないというところにシュートを打てました。（人生で）1番ですね、ほんまに」と喜びを口にした。

そのなかで、「J SPORTS」公式Xが「正確無比のインサイド」と日本の大会初ゴールを紹介。ファンからも「うますぎ」「おしゃれすぎる」「ゴラッソすぎる」「芸術的」「美しいゴラッソ」「よく決めたなぁ」「ビューティフルゴール」と、17歳の日本代表選手が決めたゴールへの称賛が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）