ウォン・テインは山本の熱投に感動「僕なら腕が上がらない」

米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手は、ブルージェイズとのワールドシリーズで3勝を挙げる大活躍でMVPに輝いた。特に第6戦で6回を投げた翌日、第7戦でリリーフ登板する姿には世界が驚きの声を上げた。韓国代表で、先発の中心として期待されるウォン・テイン投手（サムスン）もその1人。山本の投球を「人間の限界を超えている」「僕なら腕が上がらない」と絶賛した。

シリーズ第7戦が行われた1日（日本時間2日）は、今週末にチェコ、15日からは東京ドームで日本と戦う韓国代表の招集日。ウォン・テインら代表選手は、練習前にドジャースの熱戦を目にしたという。

韓国紙「スポーツ朝鮮」がウォン・テインの発言を紹介している。山本の行動について「本当にあり得ないと思う。世界で最も高額な投手だというが、コストパフォーマンスが良いと思うくらい」とし「第6戦でチームを崖っぷちから救うピッチングをして96球を投げたのに、第7戦の9回1死一、二塁の状況で登板してまた抑え込むなんて。自分だったらあのようにできるだろうか、とまず考えてしまった」と賛辞を送った。山本は12年総額3億2500万ドル（約463億円＝当時）でドジャースと契約している。

さらに「僕らよりも大きな舞台で、より大きなプレッシャーの中でそんなピッチングをし、次の日にはさらに強い球を投げていた。僕なら先発の翌日は腕が上がらないのに……」と驚きが止まらない様子で「あのような舞台が、あのようなエネルギーを生み出せる場所なのだと感じたし、最後のピンチも併殺で切り抜けた。あの気運は無視できない。山本選手に“宇宙の気運”が集まったかのようだった。人間の限界を超え、本当に最高の試合を見せてくれたようで、尊敬すべきピッチングだったと思う」と続けた。

来年3月にはワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が控える。山本と先発で対決する可能性を問われると「光栄だと思うが、ファンではなく相手として対戦するので、無条件で勝たなければならないという思いで試合に臨むだろう」とした。一方では「大谷選手が、前回WBCの決勝戦で『今日だけはアメリカに憧れるのをやめましょう』と言ったのがとても印象的だった。僕もその言葉を胸に刻んで試合に臨むと思う」と語った。

25歳のウォン・テインは今季12勝4敗、防御率3.24と活躍。2023年のWBCや、2021年の東京五輪でも代表入りしている右腕だ。韓国代表は8、9日にソウルでチェコ代表と戦ったのち来日し、15、16日には日本代表と対戦する。登板は未定だが「より強いチームとの試合は面白いし、選手として得るものが多いと思う」と、日本戦での登板を熱望しているようだ。



（THE ANSWER編集部）