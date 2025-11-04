大容量×渋デザインの頼れる相棒！【デバイス】のメンズ財布がギフトにも人気上昇中。Amazonで販売中！
オリジナルのロゴプレートが付いたラウンドジップ型の長財布。 ファスナー部分を開くと小銭入れや仕切りが付いているので 整理整頓しながら使用可能。また充実したカードホルダーも魅力的！ カードは左右合わせて8枚収納でき、 中身が見やすく取り出しも非常に楽に出来る。 さらに、領収書などの整理や、もっと沢山カードを持ち歩きたい方のために、 用途に合わせて使えるフリーポケットを完備。 また、背面には交通系ICカードなどの収納に便利なポケットを搭載！
レトロな風合いを持つヴィンテージソフト合皮を使用し、見た目と手触りの両立を実現したデザインとなっている。
ラウンドジップを開けると、札入れ×4、小銭入れ×1、カードポケット×8、フリーポケット×3と充実の収納力を備える。
背面には交通系ICカードの収納に便利なポケットを搭載し、通勤や通学シーンでも使いやすさが光る。
サイズは約19cm×9.5cmのスリム設計で、ファスナー付きでもポケットやバッグに収まりやすく持ち運びしやすい。
