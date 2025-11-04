ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

ヴィンテージ感が男心をくすぐる！【デバイス】のラウンド長財布で日常をもっとスマートに。Amazonで販売中！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


オリジナルのロゴプレートが付いたラウンドジップ型の長財布。 ファスナー部分を開くと小銭入れや仕切りが付いているので 整理整頓しながら使用可能。また充実したカードホルダーも魅力的！ カードは左右合わせて8枚収納でき、 中身が見やすく取り出しも非常に楽に出来る。 さらに、領収書などの整理や、もっと沢山カードを持ち歩きたい方のために、 用途に合わせて使えるフリーポケットを完備。 また、背面には交通系ICカードなどの収納に便利なポケットを搭載！

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


レトロな風合いを持つヴィンテージソフト合皮を使用し、見た目と手触りの両立を実現したデザインとなっている。

→【アイテム詳細を見る】

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


ラウンドジップを開けると、札入れ×4、小銭入れ×1、カードポケット×8、フリーポケット×3と充実の収納力を備える。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


背面には交通系ICカードの収納に便利なポケットを搭載し、通勤や通学シーンでも使いやすさが光る。

→【アイテム詳細を見る】

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


サイズは約19cm×9.5cmのスリム設計で、ファスナー付きでもポケットやバッグに収まりやすく持ち運びしやすい。