来年4月からの犯罪被害者等基本計画の計画案がまとまりました。被害者支援にあたるコーディネーターの養成や「被害者手帳」の導入が新たに盛り込まれたほか、民間企業における休暇制度の導入促進なども書き込まれています。

来年4月からの5年間が計画期間となる第5次犯罪被害者等基本計画の計画案がとりまとめられました。

警察庁によりますと被害者が様々な支援を一元的に受けられるように全国で導入が進むコーディネーター制度について、研修を実施するなどして養成を支援するほか、ロールモデルの具体化を検討することなどが新たに盛り込まれました。

また被害者からの要望や受けてきた支援などを記録して支援の担当者と共有できる「被害者手帳」の導入も新たに盛り込まれています。

警察庁は被害者が自分の意思で書きたい内容を決められるようにし、繰り返し担当者に説明しなくてはいけないことによる二次被害の防止を図りたい考えです。このほか被害の回復のためや捜査や裁判への対応のため、民間企業で休暇が取得できる制度の促進を盛り込み、休暇取得のニーズや導入状況の実態把握を行うとしたほか、犯罪被害者などの支援のシンボルマーク「ギュっとちゃん」の普及も盛り込んでいます。