空気浄化機能追加！トルネックス「分煙脱臭ブース」プラズマクラスター搭載モデル

喫煙所システムなどを手掛けるトルネックスは、シャープの「プラズマクラスター」技術を搭載した「分煙脱臭ブース」のリニューアルモデルを発表しました。

2025年11月注文分より順次出荷が開始されます。

既存の高い脱臭性能に加え、空気浄化機能が追加され、排気後の空気の清浄度が向上しました！

トルネックス「分煙脱臭ブース」プラズマクラスター搭載モデル

出荷開始時期：2025年11月ご注文分より順次

トルネックスの「分煙脱臭ブース」が、さらなる空気質改善を目指して進化しました。

昨今の受動喫煙対策・臭気対策の重要性が増す中、改正健康増進法に基づく「喫煙専用室等の技術的基準」を満たす製品が求められています。

今回のリニューアルモデルでは、従来の高い脱臭性能はそのままに、シャープの「プラズマクラスター」技術を新たに搭載！

空気浄化機能が追加され、排気後の空気の清浄度向上を実現しています。

プラズマクラスター搭載でさらに進化

新仕様モデルでは、シャープの「プラズマクラスター」を搭載。

たばこの臭気・微粒子をより効果的に抑制した後、さらに空気浄化する機能が追加されました！

従来モデルと比較して、排気後の空気の清浄度が向上しています。

高い脱臭性能と工事不要の簡便性

トルネックスの「分煙脱臭ブース」は、独自の特殊吸着剤技術により、タバコ臭の主要成分(アンモニア・アセトアルデヒド・酢酸など)を95％以上除去します。

さらに、TVOC(総揮発性有機化合物)も平均95％以上除去し、微粒子フィルタによって0.3μm以上の粒子を99％以上捕集。

これにより、煙や臭気がブース外へ漏れ出さない構造を実現しています。

また、設置にあたって排気ダクト工事が不要で、組立工事のみで設置可能な簡便性も大きな特長です。

分煙脱臭ブースダブル（製品仕様）

型式：IKBJP-W1

外形寸法：W3,160×D1,200×H2,400mm

重量：約645kg

電源：AC100V・50/60Hz

消費電力：約420W/660W

集塵効率：計数法99.97％(0.3μm)

処理風量：18m3／立方メートル/min

プレフィルタ：SUS24メッシュ

メインフィルタ：微粒子フィルタ

脱臭フィルタ：特殊吸着剤

浄化装置：プラズマクラスター

センサ：人体検知センサ

照明：LEDダウンライト4灯

灰皿：自然消煙灰皿 4個

使用人数：6〜8人

※製品仕様およびデザインは予告なく変更される場合があります。

トルネックスは、この新仕様の「分煙脱臭ブース」を通じて、分煙・脱臭対策のさらなる高度化を推進。

オフィス・商業空間・公共施設など、喫煙エリアと非喫煙エリア双方にとって快適で安心な環境づくりに貢献します！

トルネックスの「分煙脱臭ブース」プラズマクラスター搭載モデルの紹介でした。

※「プラズマクラスター」は、シャープ株式会社の登録商標です。

