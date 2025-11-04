全面リニューアルで作る楽しさをより身近に！ブティック社 公式オンラインショップ「ブティック社store」

ハンドメイドや暮らしにまつわる実用書を出版するブティック社は、公式オンラインショップを全面リニューアルしました。

新しいショップ名は『ブティック社store』です。

本や型紙、手芸キット、レッスン、電子書籍など、“作る楽しさ”をより身近に感じていただけるショップとして生まれ変わりました。

ブティック社 公式オンラインショップ「ブティック社store」

ショップURL： https://onlineshop.boutique-sha.co.jp/

※旧サイトからは自動的にリダイレクトされます。

1972年の創立以来、53年間にわたりハンドメイド実用書を数多く届けてきたブティック社が運営する公式オンラインショップです。

ソーイングや編み物、クラフト、占い、健康など、暮らしを豊かにする商品や情報を発信しています。

今回のリニューアルで、スマートフォンからも見やすく、商品が探しやすい設計になり、手作りをもっと楽しみたい方にぴったりのオンラインストアになりました☆

スマホ・パソコンで操作しやすいデザイン

スマートフォンやパソコンでの操作性が向上し、欲しいものがすぐに見つかるデザインに一新されました。

手作りをもっと楽しみたい方にぴったりのストアです。

紙書籍・電子書籍 (電子書籍ストア開設)

ブティック社の人気ハンドメイド本をまとめてチェック＆購入できます。

どんな作品が作れるのか、試し読みも充実しています。

さらに、ブティック社公式電子書籍ストアが開設され、人気の占い本をはじめ、新刊はもちろん、紙書籍で在庫がない商品も電子版で読めるようになりました。

月額990円(税込)の読み放題プランも新設されています(一部書籍を除く)。

縫い代付き型紙

書籍で人気の洋服や小物の型紙を、サイズ別・縫い代付きで販売。

自分で写し取る手間が省けるため、手作り初心者から経験者まで多くの方に支持されています！

手芸キット

届いたその日から作り始められる手芸キットも販売。

編み物やビーズアクセサリー、布小物など、季節やトレンドに合わせたアイテムがそろいます。

作り方レシピ(ダウンロード販売)

人気の作品の作り方や編み図などを、ダウンロードデータとして購入ができます。

すぐに作り始められる便利なコンテンツです。

レッスン＆ワークショップ

人気作家によるリアルレッスン(対面のワークショップ)や、自宅で受講できるオンラインレッスン付き商品も展開。

ハンドメイドを“学ぶ楽しさ”もサポートしています。

コラム・読みもの

ソーイングのコツや、作家・著者インタビュー、暮らしの豆知識、最新アイテムの紹介など、面白くてタメになる記事を定期配信。

“読む楽しみ”も感じられるサイトを目指しています。

「ブティック社store」は、ハンドメイドをはじめ、占いや健康など、暮らしを豊かにする本とコンテンツを届けるショップです。

本や型紙を探したり、キットやレッスンで新しいことに挑戦したり、“作る楽しさ”と“暮らしを楽しむヒント”を見つけられます。

ブティック社のリニューアルした公式オンラインショップ「ブティック社store」の紹介でした。

