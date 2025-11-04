３日、上海市の国家エキシビション・コンベンションセンターに設置された輸入博の装飾。（上海＝新華社記者／方竽）

　【新華社上海11月4日】第8回中国国際輸入博覧会は5日に上海市で開幕する。会場の国家エキシビション・コンベンションセンターでは各準備作業が秩序よく進められている。

３日、装飾された上海市の国家エキシビション・コンベンションセンター南広場。（上海＝新華社記者／方竽）
３日、ブースを設営しスタッフと交流するパキスタンの出展者（左）。（上海＝新華社記者／方竽）
３日、上海市の国家エキシビション・コンベンションセンターに設置された輸入博の受付で作業するボランティア。（上海＝新華社記者／方竽）
３日、上海市の国家エキシビション・コンベンションセンター南広場で、花壇に水をまく作業員。（上海＝新華社記者／方竽）
３日、上海市の国家エキシビション・コンベンションセンターの西入口で稼働する高所作業車。（上海＝新華社記者／方竽）
３日、第８回輸入博の自動車分野の展示ホールにある未来交通展示エリア。（上海＝新華社記者／方竽）