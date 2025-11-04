ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 第8回中国国際輸入博、会場準備着々と 5日開幕 第8回中国国際輸入博、会場準備着々と 5日開幕 第8回中国国際輸入博、会場準備着々と 5日開幕 2025年11月4日 11時19分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ３日、上海市の国家エキシビション・コンベンションセンターに設置された輸入博の装飾。（上海＝新華社記者／方竽） 【新華社上海11月4日】第8回中国国際輸入博覧会は5日に上海市で開幕する。会場の国家エキシビション・コンベンションセンターでは各準備作業が秩序よく進められている。３日、装飾された上海市の国家エキシビション・コンベンションセンター南広場。（上海＝新華社記者／方竽）３日、ブースを設営しスタッフと交流するパキスタンの出展者（左）。（上海＝新華社記者／方竽）３日、上海市の国家エキシビション・コンベンションセンターに設置された輸入博の受付で作業するボランティア。（上海＝新華社記者／方竽）３日、装飾された上海市の国家エキシビション・コンベンションセンター南広場。（上海＝新華社記者／方竽）３日、上海市の国家エキシビション・コンベンションセンター南広場で、花壇に水をまく作業員。（上海＝新華社記者／方竽）３日、上海市の国家エキシビション・コンベンションセンターの西入口で稼働する高所作業車。（上海＝新華社記者／方竽）３日、第８回輸入博の自動車分野の展示ホールにある未来交通展示エリア。（上海＝新華社記者／方竽） リンクをコピーする みんなの感想は？