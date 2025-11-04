錦糸町には「手造り 丸源」という偉大な立ち食いそば屋・立ち飲み屋があったのだが、令和6（2024）年2月に閉店してしまった。それでも「そば処めとろ庵」、「生そば玉川」、「いろり庵きらく」、「名代富士そば」と大御所が集結している激戦区である。

【画像】立ち食いそばなのにそんなに時間がかかるの…!? 絶品だった「10分かかるナス天そば」の写真がコチラ

錦糸町の南口に「立ち食いそば あさだけ」がオープン

そんな中、今年の9月にオーセンティックな立ち食いそば屋が誕生して話題になっている。「立ち食いそば あさだけ」というユニークな名前の店である。オープン直後から立ち食いそば愛好家がこぞって押し寄せているという。その魅力を探りに私も出かけることにした。

平日の午後1時半。3年ぶりに錦糸町南口の広場に降り立つ。相変わらず活気のある街だ。信号を渡り、マグタコ（マグロ・タコのぶつ切り）で有名な魚寅の左側の路地を入って行く。すぐにあるパチンコ屋の先を右折する。



「立ち食いそば あさだけ」はひっそりと営業していた

少し進むと、右手に「立ち食いそば あさだけ」が現れた。

5席だけの小さな店だ。中には先客が4人ほどで女性客が2人。やはり人気になっているのだろう。

普通の店にみえるのだが…

店先のメニューをみると、「かき揚げ天そば」、「ラーメン」（完売）、「おきあみ天そば」、「紅しようが天そば」、「春菊天そば」、「ちくわ天そば」、「わかめそば」、「ソーキそば」（完売）、「ワンタンメン」（完売）、「なめこそば」、「ナス天そば」とある。

「ラーメン」や「ソーキそば」などの販売もあるが、それ以外は至って普通の立ち食いそば店のメニューである。

しかし、座席に座り改めてメニュー表を見てびっくり。「タコあたま天そば」、「イカゲソ天そば」はすごくやわらかいと記されている。「10分かかるナス天そば」というものも気になるじゃないか。

発売していないが、「たぬき ほんもの」、「むじな ほんもの」などの、変なメニュー書きもある。なんだか風雲急を告げるメニュー表だ。

まず、「10分かかるナス天そば」を注文してみた。

すると「10分程かかります。よろしいですか。ウチは時間のかかる立ち食いそば屋なのですいません」と籾山店主がにこっとしながら話しかけてくれた。

肉料理全般のプロが始めた立ち食いそば店

調理の間、籾山店主のルーツみたいなものをきいてみたのだが、これが感心しきりである。籾山さんは 40 代半ば。いまクマで騒然としている秋田県の出身。18 歳に上京し、興味ある料理の人気店などで働いたのち、ジビエなどの肉料理全般の商品企画開発に十数年以上携わってきた食のプロだという。

店を出すキッカケがまた面白い。籾山さんは立ち食いそばが好きで、前出の「手造り 丸源」にもよく行っていたらしく、いろいろやりたいことがあるなか、肉関係以外の店をやろうと思い、好きだった立ち食いそば屋をチョイスしたという。

錦糸町のこの場所なら、夜の仕事の方や朝まで飲んでいる酔客が〆でサクッと食べてもらえるような店ができるのではと考えた。それで「あさだけ」という店名にしたというわけである。

9月の中旬にオープンした時は、朝3時に開店して、10時までは立ち食いそば屋、昼は餃子の店というスタイルでスタートした。しかも、朝は天ぷらは作らないつもりだったという。今のようなカウンター席でもなく、立ち食いスタイルだったそうだ。

ところが、オープンしてからまったく客がこない状態が続いて焦ったという。そんな時、1人のお客さんがやってきた。

その方は長い間日本で働いていた中国人で、一時母国に帰りしばらくぶりに日本に戻ってきたという。「日本に戻ってきて一番食べたいものが立ち食いそばで、しかもかき揚げが好きなので作ってほしい」と懇願された。それで作って出したところすごくうまいと大喜びされて、以来、天ぷらを追加することを決めたという。

籾山さんは食のプロだ。それを機に探求心に火がついて、どうせやるなら面白いことをしようと料理の創作を開始したというのだ。そして、それが人気となり、朝だけでなく昼もそば屋として営業するようになったというわけである。

「10分かかるナス天そば」が到着

そんな話をしていたら「10分かかるナス天そば」が完成した。その姿をみてテンションが爆上がりである。

使用しているナスは長茄子。皮をむいて、身の部分だけを適度な大きさにカットして揚げている。それが5個。ナスの皮はまとめてかき揚げにしてこれもじっくり火が通るように揚げている。

まずつゆをひとくち。昆布粉、節粉、煮干粉など4種類を使った出汁のよく効いたうまいつゆである。細めのそばはむらめん謹製の冷凍麺を使用しており、コシもありよい具合だ。

まず、ナスの身だけの天ぷらにかぶりつく。熱いっ。コロモは香ばしく身はトロトロだ。これはうまいぞ。たまらない。

さらに、ナスの皮のかき揚げをつまんで食べてみると、軽くてサクッとしていて最高の揚げ具合だ。ナスの皮がこんなにうまいのかと目を見張る。かつて食べた水道橋の「とんがらし」とはまた別のうまさが襲ってきた。どんぶりに集中してあっという間に食べてしまった。

そこで、もう一度メニュー表を見渡し、「タコあたま天そば」を追加注文することにした。するとまた「これから揚げますから、少しお待ちくださいね。うちは時間のかかる立ち食いそば屋なもんで！」とまたまたニッコリ切り返してきた。籾山店主、なかなかやるな。

「タコあたま天そば」を始めた“面白い理由”

なぜタコのあたまだけを手に入れたのかと質問するとそれがまた面白い。魚寅でマグタコが名物になっているように、タコの足は飛ぶように売れる人気商品だ。しかし、あたまの部分は余ることが多いそう。鮮魚市場の卸からそんな話を切り出され、それなら天ぷらにしようと仕入れはじめたという。

そんな話をしていたら「タコあたま天そば」が完成した。こんがり揚がった「タコのあたま天」。そのどんぶりにのった姿は優雅であり完成された一品という印象だ。錦糸町でこんなに美しい料理に出合えるなんて感無量。

そんなことを思いながら、一気にタコのあたま天をかじると、これが熱すぎて大変だった。「アチアチッ〜ヒフハフハフハフ…アチアチィ〜」と叫んでしまい、籾山店主に大笑いされてしまった。

よくよくみるとタコのあたまには玉子がびっしり入っていた。「あ、アタリですね」と籾山店主もにっこり。

アツアツの「タコのあたま天」と格闘しつつ、こちらも一気に食べきってしまった。

トッピングの「イカワタG」は絶品のうまさで思わず…

そして、放心状態である。ふーっと一息ついて、またメニュー表をみてみると、トッピングに「イカワタG」と記されている。これは何かを籾山店主に聞いてみたのだが、これがさらにすごい世界への入り口だった。

籾山店主は「イカゲソ天」をつくるためにイカの仕入れにいった。しかし、スルメイカはゲソの部分が短くどうも納得できない。そこで仕入れたのが「ドスイカ」というややゲソの長いイカである。

内臓を引っ張って、骨を取り、耳、胴体、内臓、ゲソに分けて加工。内臓を塩、酒、にんにく、七味唐辛子でたたいてマリネして作ったものが「イカワタG」だというのである。

トッピングだけで「イカワタG」を注文できるか聞いたところ、もちろんOKだというので、さらに追加注文し、ついでに仕事を放棄して「緑茶割り」を注文。昼下がりのハンセー（飲酒の隠語）タイムへと突入だ。

そして、出てきたのが信州味噌のような色と外観の「イカワタG」だ。

箸の先で少しつついて食べてみる。これはうまい。

味はイカワタのうま味を十二分に発揮し、胴体の一部がたたいて入っているので歯ごたえもよい。これはパン（バゲット）にぬって食べてもみたい。

それと同時に1つ判明したことがある。

「イカゲソ天そば」はゲソだけでなく耳、胴体、内臓なども入れて天ぷらにしているということだ。それでメニュー表にはすごくやわらかいと記されていたのである。

入店した時、2席となりの女性の方が「イカゲソ天そば」を食べていたのだが、店主が「イカが柔らかくないですか、大丈夫でしたか？」と質問していたのだが、こうした製作工程があったからの質問だったのだ。

別の日に、再訪し「イカゲソ天そば」を食べてみたのだが、これが抜群にうまい。

ゲソだけでなく胴体なども入っていてたまらない豪華さである。

ハロウィン限定の「鴨の血の天ぷら」も作っていた。

どこまで進化するのだろうか…

他にも随所に、籾山店主の創作意欲がうかがえるメニューがたくさんある。「肉そば」は豚モモ肉を丸ごと仕入れてカット処理し、ボイル、ローストして作っている。その肉の味は上等なチャーシューだという。料理の手法や食材に精通しているからこそ、短時間で多様な創作メニューを完成させることができているのだ。

さすがである。「ラーメン」もスープや鶏油を別に作って提供している。

籾山店主はお得意のジビエの知識を活かして「たぬき ほんもの」、「むじな ほんもの」のそばを試作しているところだという。

「立ち食いそば あさだけ」はどこまで進化するのだろうか。「これからはもっと斬新なメニューをどんどん作っていきたい」という。籾山店主の活躍が楽しみである。彼の脳細胞にある食の知識と創作意欲は無限大なのだろう。何度でも訪問したくなる店である。

INFORMATION

「立ち食いそば あさだけ」

住所 東京都墨田区江東橋3-9-21 ニュー錦糸町ビル108

営業時間 6：30〜10：00／11：00〜15：00

定休日 不定休

https://x.com/tachiguiasadake

※なお、11月4日（火）は店主腰痛のため臨休です。

（坂崎 仁紀）