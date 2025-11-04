【きょうから】KFC、クリスマスメニュー予約受付 「パーティバーレル」40周年記念デザイン
日本ケンタッキー・フライド・チキンは、きょう4日から、全国のケンタッキーフライドチキン店舗およびKFCネットオーダーにて、クリスマスメニューの予約受付を開始した。今年は、12月19日（金）から25日（木）までの7日間、予約した商品を受け取ることができる。
【画像】「パーティバーレル」40周年を記念した特別デザイン
今年のケンタッキークリスマスは、発売40周年を迎える「パーティバーレル」などを用意。過去40年間にわたりケンタッキークリスマスを楽しく彩ってきた「パーティバーレル」は、歴代のバーレルデザインを取り入れた40周年記念デザインで登場する。
定番の「オリジナルチキン」に加え、国産鶏100%のひき肉を使用した「国産鶏の特製ミートグラタン」や、ストロベリームースとバニラムースの2層仕立てが楽しめる「ストロベリーバニラムース」などが入って、パーティーにぴったりの一品となっている。
さらに、毎年好評を集めている、柔らかな食感とにんにく醤油の香ばしい風味が特徴の「チキンテンダー」、骨付もも肉を香ばしく焼き上げたジューシーな「バーベキューチキン」、「五穀味鶏」シリーズなど、クリスマスだけの特別メニューも展開する。
なお今年は、スムーズに商品を渡すため、混雑を避けた「オフピーク予約」をKFCネットオーダー限定で実施する。オフピーク時間帯の受け取りで予約した人は、対象商品1点の購入につき、「バーガーお試し券」を1枚プレゼントする。
「バーガーお試し券」は、2026年1月5日から2月28までの期間、KFCネットオーダー限定で「チキンフィレバーガー」または「和風チキンカツバーガー」と無料で引き換えできる。さらに、12月12日までに「パーティバーレル」を、店頭またはKFCネットオーダーで予約すると、通常価格より500円引きで購入できる「Xmas早割」も実施する。
【画像】「パーティバーレル」40周年を記念した特別デザイン
今年のケンタッキークリスマスは、発売40周年を迎える「パーティバーレル」などを用意。過去40年間にわたりケンタッキークリスマスを楽しく彩ってきた「パーティバーレル」は、歴代のバーレルデザインを取り入れた40周年記念デザインで登場する。
さらに、毎年好評を集めている、柔らかな食感とにんにく醤油の香ばしい風味が特徴の「チキンテンダー」、骨付もも肉を香ばしく焼き上げたジューシーな「バーベキューチキン」、「五穀味鶏」シリーズなど、クリスマスだけの特別メニューも展開する。
なお今年は、スムーズに商品を渡すため、混雑を避けた「オフピーク予約」をKFCネットオーダー限定で実施する。オフピーク時間帯の受け取りで予約した人は、対象商品1点の購入につき、「バーガーお試し券」を1枚プレゼントする。
「バーガーお試し券」は、2026年1月5日から2月28までの期間、KFCネットオーダー限定で「チキンフィレバーガー」または「和風チキンカツバーガー」と無料で引き換えできる。さらに、12月12日までに「パーティバーレル」を、店頭またはKFCネットオーダーで予約すると、通常価格より500円引きで購入できる「Xmas早割」も実施する。