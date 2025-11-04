〈「上野はコカイン、浅草は覚醒剤の愛好者が多い」警察にバレない“特殊な受け渡し”方法とは…日本人が知らない「違法薬物ビジネス」のウラ事情〉から続く

「タクシーで覚醒剤が買える」

覚醒剤も扱っているというT氏。受け渡しの際には、特殊な方法を採用しているそうだ。

「結構前にタクシーの運転手が売人をやっていて、捕まった事件覚えてます？ ああいう感じなんだよね」

T氏の語る事件について、日本経済新聞（2013年5月23日付）から引用しよう。

〈 営業中を装ったタクシーの車内で覚醒剤を密売したなどとして、警視庁組織犯罪対策5課と小松川署は23日までに、東京都江戸川区の無職、河村和浩容疑者（23）と同区のタクシー運転手、堀賢司容疑者（53）ら4人を覚せい剤取締法違反（営利目的所持）などの疑いで逮捕した。



組対5課によると、4人は容疑を否認している。



河村容疑者らは堀容疑者のタクシーに「貸し切り」と記した札を置き、覚醒剤目当ての客以外の乗車を拒否。待ち合わせた客に覚醒剤を売っていた。タクシーを使った密売は「亀戸・両国辺りで『貸し切り』となっているタクシーで覚醒剤が買える」という口コミで広まり、客が集まっていたという。



逮捕容疑は昨年5月、墨田区両国付近を走行中のタクシー車内で覚醒剤（約0.1グラム）を職業不詳の男（31）＝公判中＝に1万円で売るなどした疑い。〉

詳細な地域や、売買方法などは伏せるが、T氏は仲間とこの事件を参考にし、借金を抱えている個人タクシーの運転手数人と組んで、覚醒剤やコカインの売買も行っているという。

「噂にならないようには気を使っているけどね。取り分は運転手が2割で俺らが5割。残りの3割は上に上納している」

二種免許を隠れ蓑に跋扈する“覚醒剤タクシー”

この事件について、筆者は当時、取材こそしなかったものの、この地域で覚醒剤が買えるタクシーが客待ちをしているという噂を聞いており、印象に残っていた。10年以上経った現在もなお、場所は変われど同様の手法で薬物の売買が行われていることに驚いていると、T氏は続けてこう語った。

「タクシーの売買を始めたのは3年くらい前かな。関係しているカジノで借金漬けになった個人タクシーの運転手がいたから、金利を払ってあげるって条件を提案したら、喜んで乗ってきた」

その個人タクシーの運転手が数人の仲間を集めて、この地域のどこかで毎夜、“覚醒剤タクシー”を走らせている、ということなのだろうか。

確かに、飲酒運転や検問などで営業用ナンバーが停められる率は低い。仮に事故を起こしたとしても、運転手に違法薬物の前科や酒の臭いがするなど、怪しいことがなければ車内を調べられることは少ないと思われる。二種免許＝プロであるというイメージを隠れ蓑に、今宵もまたどこかで取引が行われているのだろう。

なお、これらの売買での利益について聞くと、T氏は「2桁の後半」と、歯切れ悪く答え、それ以上は語らなかった。おそらくはその言葉以上には儲かっているのだろうが、細かい話をして警察などの取り締まり当局に目を付けられたくないのだろう。

売人だけでも数十人が上野や浅草に存在

最後に、上野や浅草にどのぐらい売人がいるのかと筆者が問うと、T氏は以下のように答えた。

「知っている仲間内だけで20〜30人はいる。俺らと関係のない外国人なんかの売人も、詳しくはわからないが、それ以上の数がいるはずだ」

T氏のスマホに入っていた、秘匿性が高いとされるチャットアプリを見せてもらうと、20〜30人程度の人数が登録されていた。それらの仲間が注文を受け、持ち合わせがない場合や、近くにいない場合には臨機応変に協力し、違法薬物を客先まで運ぶのだという。

ダメ元でタクシーを使ったもの以外の売買方法について尋ねると、「今はもうやっていない方法なら」と前置きしつつ、T氏は明かしてくれた。

「仲間のひとりが上野から首都高に乗ってずっと走り回り、客と路側帯などで接触して売買を行っていた時期もあった。当然、持ち合わせは少なくなるから。仲間が同じように車やバイクで届け、路側帯で渡して現物を補充する。あの頃は大麻と覚醒剤の割合は半々くらいだったかな。でも今は首都高の取り締まりが厳しくなって、逮捕者も出ちゃったから、この方法はやめた」

売人組織を守る「鉄の規律」

インタビューが終わり、去ろうとするT氏。彼を引き留め、最後に違法薬物の逮捕歴があるかを聞くと、笑いながら「ないのが当然」との答えが返ってきた。

「売人がネタを食ったら、商品に手を付けるようになる。だから絶対にご法度で、もしそれをやっている若い衆がいたら、それなりの責任は取ってもらう」

笑顔を凄みの利いた顔に変えて語ったのち、T氏は筆者のもとを去った。ひとりの失敗から、仲間や横で繋がっている組織が崩壊しないよう、鉄の規律が敷かれているということだろう。

こうした集団が地域や顧客の特性、時流を見ながら、さまざまな方法でユーザーと売買を行っている台東区。今後も裏では薬物の取引が行われるのだろう。読者の皆さんには興味本位でも薬物には手を出さないよう、強く注意を促したい。

