東方神起のユンホが、1stアルバム「I−KNOW」のハイライトメドレー映像を公開した。10月31日、東方神起公式YouTube（ユーチューブ）チャンネルなどに、ユンホの音源映像の一部がアップされた。赤色のラジカセで、各収録曲のカセットテープが順に再生される動画で、レトロな雰囲気を出した。

観光メディアのニュースエンは4日「今回の映像は強烈なエネルギーのイントロ曲『Set In Stone』を皮切りに、ダンスを通じてみんなが1つになって楽しもうというメッセージを盛り込んだダブルタイトル曲『Body Language』、舞台に対する意味を率直に歌ったもう1つのダブルタイトル曲『Stretch』、3番目のミニアルバム収録曲の連作である『Spotlight2』、自らへの信頼を描いた『Fever』などが流れ出て注目を集めた」と説明した。

また「i−dolのMINNIE（ミンニ）がフィーチャリングした愛らしい雰囲気の『Premium（Feat・ミンニMINNIE）』と、EXO・KAI（カイ）が歌唱に参加した2000年代感性の『Waterfalls（Feat．カイKAI）』、ユーモラスながらも率直な感情を伝える『Leader』、節制されたリズムと柔らかいメロディーが深い余韻を残す『Let You Go』、そしてアルバムの最後を飾るアウトロー曲『26 Take−off』まで、全曲が紹介され、ユンホの幅広い音楽の世界を予告した」と伝えた。

ユンホ初の1stアルバム「I−KNOW」は、ダブルタイトル曲「Stretch」と「Body Languege」を含め、計10曲で構成されている。5日午後6時、各種音楽サイトで音源が公開され、アルバムでも発売される。