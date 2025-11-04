バンダイより「Fender」や「Pearl Drums」の楽器が1/12スケールでガシャポンに登場！ 11月第2週より展開予定
バンダイは、ガシャポン「Fender Miniature Collection2」と「Pearl Drums Miniature Collection2」をそれぞれ11月第2週より展開する。価格は各1回500円。
本製品は、エレキギターの「Fender」と、ドラムの「Pearl Drums」を1/12スケールのミニチュアで商品化したもの。
「Fender Miniature Collection2」では、新たにジャズマスター、ムスタングがラインナップしており、「Pearl Drums Miniature Collection2」では、CRYSTAL BEATを忠実に再現しているほか、新たにCHINA CYMBALもラインナップしている。
「Fender Miniature Collection2」
60s Mustang(TM) Olympic White
60s Telecaster(R) Lake Placid Blue
70s Precision Bass(TM) Vintage White
60s Jazzmaster(TM) 3-Color Sunburst
60s Stratocaster(R) Fiesta Red
Late '60s Jazz Bass(TM) Black
「Pearl Drums Miniature Collection2」
BASS DRUM ＆ PEDAL
HI-HAT & SNARE DRUM & STAND
HIGH TOM & LOW TOM & STAND & CHINA CYMBAL
FLOOR TOM & THRONE
CRASH & RIDE CYMBALS & STICKS
(C)2025 Fender Musical Instruments Corporation. Fender(R), Stratocaster(R), Telecaster(R), Mustang(TM), Precision Bass(TM), Jazz Bass(TM), Jazzmaster(TM) and the headstock shape of the Stratocaster(R), Telecaster(R), Mustang(TM), Precision Bass(TM), Jazz Bass(TM), Jazzmaster(TM) are trademarks of FMIC used herein under license.
(C) 2025 Pearl Musical Instrument Co.