アルチンボルドは16世紀、オーストリア・ハプスブルク家のフェルディナント1世の治世時にミラノからウィーンへと移り、マクシミリアン2世、ルドルフ2世に仕えた宮廷画家でした。マニエリスムのなかでもひときわ異才を放つ画家が、皇帝たちに寵愛された理由を紹介します。

文＝田中久美子 取材協力＝春燈社（小西眞由美）

《ウェルトゥムヌスとしての皇帝ルドルフ2世》1590年頃 油彩・板 68×56cm ウプサラ、スコークロステル城

[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]

マニエリスムのなかでもひときわ異才を放つ存在

ジュゼッペ・アルチンボルドといえば、《ウェルトゥムヌスとしての皇帝ルドルフ2世》（1590年頃）に代表される「奇天烈な絵（ビザルリ・ピクテュラル）」で有名です。

この絵は画家の晩年の作品で、稀代の芸術愛好家として知られるルドルフ2世（1552-1612年）を、ヨーロッパ各地の67種類もの農作物や果物、花を用いて、四季を司る古代ローマの神ウェルトゥムヌスとして描いています。

どうしてアルチンボルドこのような果物や野菜、草花を組み合わせて人物の顔を描く「寄せ絵」という表現を用いたのでしょう。そこには「マニエリスム」という美術様式の伝播と、アルチンボルドが自然科学に関心が深かったマクシミリアン2世、芸術愛好家のルドルフ2世という皇帝に仕えたことが大きく影響しています。

マニエリスムは、ルネサンスとバロックの狭間に位置する芸術様式で、16世紀中頃から末にかけてイタリアを中心に興りました。その発端は1517年、マルティン・ルターが「九十五箇条の論題」を発表して、カトリック教会の贖宥状（免罪符）の販売を批判したことでした。ルターの主張はヨーロッパ全土を巻き込む一大変革運動へと発展し、政治や文化、思想にまで大きな影響を与えました。また、プロテスタント教会が出現したことでカトリック教会との対立が深まります。

このような背景から、これまでの価値観は崩れ、既存のルールにあえて従わず、社会不安を体現したような芸術様式「マニエリスム」が台頭します。マニエリスムは「手法」「様式」という意味のイタリア語「マニエラ」が語源で、ルネサンス期に追及された正確な人体表現や空間表現は息をひそめ、不自然なほど歪められた身体表現、難解な寓意、非現実的な色彩など、技巧を凝らした人工的な美の追求を特徴としています。マニエリスムの第一世代にはヤコポ・ダ・ポントルモ、ロッソ・フィオレンティーノ、ドメニコ・ベッカフーミがいます。

1527年、神聖ローマ皇帝カール5世が傭兵部隊を派遣し、ローマを攻撃、破壊、略奪した「ローマの劫掠」が起こり、宗教改革と相まってイタリアは大混乱に陥ります。芸術家たちもローマを去ったため、マニエリスムはイタリア各地だけでなくフランスやウィーン、プラハに広がり、やがてヨーロッパ全体で盛んになります。

ルドルフ2世がプラハに集めた芸術家たちも、その影響を受けました。なかでもアルチンボルドは「寄せ絵」による肖像画や、180度回転させてみると全く違う絵になる「逆さ絵」など、技巧を凝らした独自の表現をしました。「度外れた画家（エクストラヴァガンテ・ピクトーレ）」だったアルチンボルドは今日でも、マニエリスムを代表する画家と称賛されています。

《自画像》1575年頃 ペン、青の淡彩・紙 23.1×15.7cm プラハ国立美術館

晩年、プラハから故郷ミラノに戻ってから描いた《ウェルトゥムヌスとしての皇帝ルドルフ2世》は、それぞれの季節を代表するキビ、ブドウ、メロン、リンゴ、モモ、サクランボ、木の実、クリなど、多種多様な果実や花々がいっせいに盛りを迎えていることから、隆盛を誇る偉大な皇帝であると、ルドルフ2世を讃えているのです。

この絵に人文学者であり詩人のグレゴリオ・コマニーニによる頌詩（人徳や功績などをほめたたえる詩）を添えて献上すると、ルドルフ2世はおおいに喜んだと伝わります。宮廷画家としてオーストリア・ハプスブルク家に仕えたアルチンボルドは、ハプスブルク家と皇帝を讃える寓意をさまざまな絵で表現したのでした。

マクシミリアン2世のコレクションの影響

アルチンボルドの絵に大いに影響を与えた、神聖ローマ皇帝との関わりを見ていきましょう。アルチンボルドは、1562年、フェルディナント1世（1503-1564年）の治世の時に招かれてオーストリア・ハプスブルク家の宮廷画家となります。

1564年、フェルディナント1世が逝去すると、その子であるマクシミリアン2世（1527-1576年）が即位します。アルチンボルドは1569年、マクシミリアン2世に《春》《夏》《秋》《冬》という連作「四季」（1563年）と、《大気》《火》《大地》《水》という連作「四大元素」（1566年）を献呈します。

「四季」と「四大元素」には、皇帝やハプスブルク家を讃える寓意が散りばめられています。これらについては第3回で詳しく紹介しますが、マクシミリアン2世に贈る際、ミラノ出身のアルチンボルドの協力者で、人文主義者として助言を与えていたとされるジョヴァンニ・バプティスタ・フォンテオの詩が添えられていました。

私は皇帝（カエサル）をいやが上にも誉めたたえよう。

（中略）

新年には贈り物を持ってゆこう。

私はあなたを誉めたたえる。さまざまに形を変える一年の季節をもって。

また、四大元素を眼にみえる図像としたものをもって。

ここにそれらを献上いたします。（後略）

トマス・D・カウフマン『奇想の帝国』（工作舎刊）より

「四季」と「四大元素」は皇帝から高い評価を得て、その寝室に飾られたといいます。また、アルチンボルド自身による別バージョンが何組か制作され、フリードリヒ・アウグスト1世（ザクセン選帝侯）への贈り物にするなど、ハプスブルク家の栄華を世に誇るプロパガンダにも用いられました。

高い教養と知性を持ったマクシミリアン2世は、宮廷を学問の中心地とするべくヨーロッパ中から学者を招聘しました。マクシミリアン2世はとくに自然科学への関心が深く、ウィーン周辺に動物園や植物園をつくり、新大陸やアジアの動植物を集めました。アルチンボルドはここに入って自由に写生することが許されていました。

集められた学者たちは植物や魚類、鳥類、哺乳類の分類に取り組み、これらをリアルに描くことを画家に求めました。アルチンボルドももちろんそのひとりです。博物学的な視線で描いたリアルな動植物は生物学的にも正確で、後の作品に大いに生かされました。

アルチンボルドが描いた動植物の素描は複数の冊子となって残り、現在、ウィーンやドレスデン、ボローニャの図書館に収蔵されています。

「鳥」16世紀後半 水彩・羊皮紙 ウィーン、オーストリア国立図書館所蔵

「鹿」16世紀後半 水彩・羊皮紙 ウィーン、オーストリア国立図書館所蔵

また、この時代の各地の君主は、オウム貝の殻、カメの甲羅、ダチョウの卵といったエキゾチックで珍奇なコレクションを集めることに夢中になっていました。これらを集めた部屋を「驚異の部屋＝クンストカンマー」といいます。マクシミリアン2世は従兄弟にあたるスペイン国王フェリペ2世らとクンストカンマーのコレクションを競いました。皇帝たちが集めた珍奇なものを眼にしたことも、アルチンボルドの作品に大きく影響しています。

ルドルフ2世のもと、多方面で才能を発揮

1576年、マクシミリアン2世が逝去し、24歳という若さでローマ皇帝に即位したルドルフ2世は、首府をウィーンからプラハに移します。そして、さまざまな分野の美術家たちをプラハに呼んで雇い、アルチンボルドも招かれました。

ルドルフ2世は自然物や人工物、学問的な器具など、ありとあらゆるものを集めたクンストカンマーや、膨大な絵画を集めた美術ギャラリーをつくりました。その美術コレクションは3000点以上ともいわれ、アルチンボルドをはじめとする宮廷画家たちに新たな絵も注文します。このことによって小都市だったプラハは、一躍芸術の中心地となったのでした。

アルチンボルドはルドルフ2世のために、絵画だけでなく骨董や珍しい動物の買い付けをしました。また、宮廷での式典のディレクター的な役割を担い、衣装のデザインや演出をします。祝典の行進には龍に扮した馬や本物の象を登場させ、馬上槍試合を企画するなど、無尽蔵なアイディアで新しいエンターテインメントを創出しました。

以下のデザインはルドルフ2世に献じられた馬上試合の装飾デザイン（1585年頃）で、フィレンツェのウフィツィ美術館が所蔵するものの一部です。

槍を持つ女 ペン、青の淡彩・紙 29.4×20.8cm フィレンツェ、ウフィツィ美術館

コック ペン、青の淡彩・紙 30.5×20.2cm フィレンツェ、ウフィツィ美術館

龍の仮面をかぶった男 ペン、青の淡彩・紙 29.0×19.1cm フィレンツェ、ウフィツィ美術館

これ以外にも水力技師や暗号の発明、楽器の発明など、芸術と科学の境界を超えた多面的な活動で、アルチンボルドはハプスブルク家に大きな貢献をしたのでした。

余談ですが、ルドルフ2世は36年間、皇帝として統治し膨大なコレクションを築きますが、残念ながらそれらの多くは皇帝の死後、略奪に遭います。わずかに残ったものはウィーンの美術史美術館と自然史博物館に収蔵されています。1891年に開館したこの美術館と博物館は、全く同じ造りで向かい合って建っています。両館ではルドルフ2世とアルチンボルドの時代、ヨーロッパにおいてハプスブルク家が並ぶものがない栄華を誇った王家だったことを感じることができます。機会があればぜひ、訪れてみてください。

参考文献：『アルチンボルド展』カタログ シルヴィア・フェリーノ＝パクデン、渡辺晋輔／責任編集 国立西洋美術館・NHK・NHKプロモーション・朝日新聞社／発行

『綺想の帝国−−ルドルフ2世をめぐる美術と科学』トマス・D・カウフマン／著 斉藤栄一／訳 工作社

『西洋美術の歴史5ルネサンス供）綿の覚醒、自意識と自然表現』秋山聰・小佐野重利・北澤洋子・小池寿子・小林典子／著 中央公論新社

『名画への旅10 北方ルネサンス供“はアルプスを越えて』木村重信・高階秀爾・樺山紘一／監修 高橋裕子・小池寿子・高橋達史・岩井瑞枝・樺山紘一／著 講談社

タッシェン・ニュー・ベーシック・アート・シリーズ『ジュゼッペ・アルチンボルド』ヴェルナー・クリ―ゲスコルテ／著 タッシェン・ジャパン

『アルチンボルド アートコレクション』リアナ・デ・ジローラミ・チーニー／著 笹山 裕子／翻訳 グラフィック社

『表象の迷宮 マニエリスムからモダニズムへ』谷川渥／著 ありな書房

『美術論集 アルチンボルドからポップ・アートまで』ロラン・バルト／著 沢崎浩平／訳 みすず書房

『名画の読解力 教養のある人は西洋美術のどこを楽しんでいるのか！？』田中久美子／監修 エムディエヌコーポレーション

TJ MOOK『奇想の宮廷画家 アルチンボルドの世界 ハプスブルク家に愛された「だまし絵」の名手』大友義博／監修 宝島社

『芸術新潮』2017年7月号 新潮社

筆者：田中 久美子