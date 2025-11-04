DeNA55歳、名伯楽が巨人に流出でX衝撃　「まさに仁義なき戦い」「ロスがあまりにもでかすぎる」

石井氏は多くの球団で選手を育ててきた名伯楽で知られる（C）産経新聞社

桑田真澄氏が退任したばかりの巨人の2軍監督に、今季までDeNAの野手コーチを務めていた石井琢朗氏が就任すると11月4日、各スポーツ紙に一斉に報じられた。

DeNAでは10月28日に同コーチが今季限りで退団の申し出があり受理したと発表したばかり。

石井コーチは現役時代に名遊撃手として知られ、1998年の日本一に貢献。2000安打も達成し、その後、広島に移籍。12年に現役引退後は広島、ヤクルト、巨人、DeNAと4球団でコーチを歴任してきた。巨人においては20年から2シーズン、1軍野手総合コーチを務めた経験もあり、今回が5年ぶりの復帰となる。

DeNAにおいては22年に1軍野手総合コーチとして現役時代を過ごした古巣に戻り、三浦大輔監督を支えてきた。

昨年の下剋上Vにも同コーチの若手育成手腕がクローズアップされたシーンもあった。選手の目線に沿った丁寧な指導で知られ、各球団でコーチとして多くの選手を育ててきた名伯楽が巨人に加入となれば、大きな戦力となることは間違いない。