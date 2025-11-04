イケメンだと思う「STARTO社所属の40、50代タレント」ランキング！ 「堂本光一」を大差で抑えた1位は？
男性アイドルや俳優などが所属する「STARTO ENTERTAINMENT」（STARTO社）には、40、50代の人気タレントも多く在籍しています。
そこで、All About ニュース編集部は10月7日、全国の10〜60代の男女300人を対象に、「STRATO社の40、50代タレント」に関するアンケート調査を実施。この記事では、「イケメンだと思う『STARTO社所属』の40、50代タレント」に関するランキングを紹介します。
?2位は、DOMOTOの堂本光一さんです。堂本さんは、1997年にKinKi KidsのメンバーとしてCDデビュー。2025年7月にグループ名を「DOMOTO」に変更しています。
堂本さんは、俳優として多くのドラマや映画に参加し、ミュージカルを中心とした舞台にも出演。端正なルックスを持ち、長く王子様キャラで愛されています。現在でも美しいビジュアルは健在で、事務所を代表するイケメンタレントとして有名です。
回答者からは、「若い頃からカッコイイが、40代になってもずっとカッコイイ」（50代女性／愛知県）、「白馬に乗った王子様みたいな顔つきしているから」（40代女性／兵庫県）、「上品で甘い顔立ちで、40代とは思えない若々しさがあり、舞台で培われた気品あふれる美しさと整った顔立ちを持っている」（40代女性／福井県）などの意見が寄せられました。
1位は木村拓哉さんです。木村さんは、1991年にSMAPのメンバーとしてデビュー。グループは、数多くの大ヒット曲を発表して国民的な支持を得ました。
中でも木村さんの人気が高く、俳優として『ロングバケーション』（フジテレビ系）、『ビューティフルライフ』（TBS系）など、大ヒットドラマで主演を担当。平成を代表するイケメン俳優として、大ブレークしました。現在でも格好よさは衰えず、常に動向が注目されているスーパースターです。
回答者からは、「50代であの顔面はかっこよすぎると思う。年齢がバグっている」（40代女性／広島県）、「若いときもですが、年をとっても渋みが出てきてイケメンです」（50代女性／広島県）、「何歳になってもイケメン度が高くパーツに劣化が見られない」（50代女性／千葉県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
