Kis-My-Ft2の二階堂高嗣さんは11月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志さんに関するポストをしたところ、批判の声が多く寄せられました。

「ニカ大好きですがこの発言はちょっとな」

「DOWNTOWN+ 松本さんが！！」と興奮気味に書き出した二階堂さん。「いらっしゃる！動いてる！話してる！感動です！　62歳の再デビュー！！」と、喜びもあらわにしています。週刊誌から性加害疑惑を報じられ、裁判の準備に専念するため芸能活動を休止していた松本さんですが、2024年11月に訴えを取り下げていました。配信サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」で、ファン待望の芸能界復帰となり、二階堂さんも歓喜したのでしょう。しかし、ネット上では批判の声が多く寄せられる結果に。

「プレバトとかで見てて好感度高かったのに何か残念な人だったんだな…心の中だけで思っておけば良いのに他のメンバーにも迷惑かかるだろうよ」「心の中で楽しむべきだったことなので早急に削除願います… 」「これ以上ポストが広がると本当に困ります...　切実にポスト削除していただきたいです。お願いします...」「まぁ、ジャニーズの中にいると未だにこんな感じなんだね」と厳しい声のほか、「わざわざグループ名のハッシュタグつけて発信しないでほしいです。早く投稿削除してほしい」「ニカ、削除しようよ　グループの名前付けたままは良くない…マネさんも誰も、この事態を把握してない？んなわけないでしょ？」「ニカ大好きですがこの発言はちょっとな」と、ハッシュタグを懸念する声やファンからも苦言が上がっています。

ハッシュタグがさらなる懸念を

今回のポストで「#KisMyFt2」とハッシュタグを付けたことが、“グループに迷惑がかかる”というファンの心配を大きくさせたのでしょう。二階堂さんは今までのポストでも同じハッシュタグを付けていて、その流れで今回も付けたのだと思われます。本記事執筆時点で二階堂さんから新たな発信はありません。ポストの削除も行われていません。今後を注視したいですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)