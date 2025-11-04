「この発言はちょっと」Kis-My-Ft2・二階堂、松本人志復帰に歓喜も批判続出「ポスト削除していただきたい」
Kis-My-Ft2の二階堂高嗣さんは11月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志さんに関するポストをしたところ、批判の声が多く寄せられました。
「プレバトとかで見てて好感度高かったのに何か残念な人だったんだな…心の中だけで思っておけば良いのに他のメンバーにも迷惑かかるだろうよ」「心の中で楽しむべきだったことなので早急に削除願います… 」「これ以上ポストが広がると本当に困ります... 切実にポスト削除していただきたいです。お願いします...」「まぁ、ジャニーズの中にいると未だにこんな感じなんだね」と厳しい声のほか、「わざわざグループ名のハッシュタグつけて発信しないでほしいです。早く投稿削除してほしい」「ニカ、削除しようよ グループの名前付けたままは良くない…マネさんも誰も、この事態を把握してない？んなわけないでしょ？」「ニカ大好きですがこの発言はちょっとな」と、ハッシュタグを懸念する声やファンからも苦言が上がっています。
