【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの本拠地ロサンゼルスが、今年も歓喜に沸いた。

ワールドシリーズ２連覇を祝うパレードとセレモニーが３日に行われ、投打の二刀流で貢献した大谷翔平選手（３１）らの笑顔がはじけた。

平日にもかかわらず、午前１１時のパレード開始前には、ユニホーム姿のファンが沿道にごった返した。大谷選手は妻の真美子さん（２８）と一緒に２階建てのオープンバスに乗り込んだ。ファンに手を振る大谷選手を、真美子さんがスマートフォンで撮影する様子も見られた。

パレード中のバスの上では地元局のインタビューが行われ、大谷選手は「試合ももちろん面白かったけど、（ファンと）一緒の時間を共有できて楽しめるというのは素晴らしいことだなと思う」と穏やかに語った。シリーズで３勝を挙げ、最優秀選手（ＭＶＰ）に輝いた山本由伸投手（２７）は「勝った後にみんなで喜ぶ時間が好きなので、本当に頑張って良かった」と達成感をかみしめていた。

パレード後、ドジャースタジアムで行われた祝賀イベントには５万２０００人以上のファンが集まった。３日が誕生日だった佐々木朗希投手（２４）はチームメートから祝福され、自身の登場曲が流れる中、はにかみながら手を振っていた。