セキュリティー企業の元従業員2人が、ランサムウェア攻撃の共謀罪で起訴された/AlekZotoff/iStockphoto/Getty Images

（CNN）米国のサイバーセキュリティー企業に勤務していた元従業員の男2人が、企業のシステムに不正侵入して多額を脅し取ったとして共謀の罪で起訴された。

起訴されたのはテキサス州のケビン・タイラー・マーティン被告とジョージア州のライアン・クリフォード・ゴールドバーグ被告。2023年にランサムウェア（身代金ウイルス）を使ってフロリダ州の医療機器メーカーやメリーランド州の製薬会社、バージニア州のドローンメーカーなどを攻撃した罪に問われている。

フロリダ州南部米連邦地裁に先月提出された起訴状によれば、2人は別の人物と共謀してフロリダ州の医療機器メーカーを恐喝し、暗号化したデータの復旧と引き換えにおよそ127万ドル（約2億円）を受け取ったとされる。

マーティン被告はイリノイ州のセキュリティー企業デジタルミントに勤務していた。同社はランサムウェアの被害に遭った企業の復旧支援や、身代金支払いの支援を行っている。ゴールドバーグ被告が勤務していたシグニア・サイバーセキュリティー・サービスは、世界各国で顧客向けにランサムウェア攻撃のシミュレーションなどのサービスを手がける。

デジタルミントは3日、CNNに寄せた声明で、マーティン被告の行為は「完全に仕事の範囲を逸脱していた」と強調。同社は犯行のことは一切知らず、関与もしていないと述べた。

さらに、起訴状に共謀者として記載されている人物もデジタルミントの従業員だった可能性があるとしたうえで、今回の事件に関与したとされる人物はいずれも4カ月以上、同社では働いていないと強調している。

シグニア・サイバーセキュリティー・サービスは、事情を知って直ちにゴールドバーグ被告の雇用を打ち切ったと説明している。