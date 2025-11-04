SMエンターテインメントの創立者で、A2Oエンターテインメントのキープロデューサー兼ビジョナリーリーダーの李秀満（イ・スマン）氏（73）が、今年の「アジアの殿堂」に選出された。A2Oは4日「イ・スマンは1日、米ロサンゼルスで開かれたアジアの殿堂選定行事にA2Oのユ・ヨンジン・プロデューサー、少女時代のサニーとともに参加した」と発表した。

今年の「アジアの殿堂」には、X JAPANのYOSHIKI、中国バスケットボールの伝説・姚明（ヤオ・ミン）、98年長野冬季五輪女子フィギュアスケート銀メダルのミシェル・クワンら12人が選ばれた。

「アジアの殿堂」は、04年米シアトルの慈善団体「ロバート・チン財団」が設立した非営利財団で、毎年多様な分野のアジアリーダーを選定している。

李秀満氏は「創意力が世の中を1つにできると信じるすべてのアーティストとクリエイターの代わりにこの賞をいただきます。創意力には国境がなく、私たちみんなを連結する普遍的な言語です。音楽は心を動かし、見知らぬ人々をつなぐ私の一生の言語であり、文化をつなぐ力です」と感想を述べた。