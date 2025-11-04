¡Ø¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ó¥À¥Ö¥ë¥º¡Ù¿·ºî±Ç²è¤ä¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡¢¥²ー¥à¤òÀ½ºî¤« ¨¡ ¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥²ー¥È¤¬À©ºî¸¢¤ò¼èÆÀ
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ó¥À¥Ö¥ë¥º¡Ù¥·¥êー¥º¤Ëº£¸å¡¢¿·ºî±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤¬À½ºî¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£ÊÆ¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥²ー¥È¤¬¥ß¥ì¥Ë¥¢¥à¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¥º¤È¸¢Íø·ÀÌó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡Ø¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ó¥À¥Ö¥ë¥º¡Ù¤Ï¡¢¥·¥ë¥ô¥§¥¹¥¿ー¡¦¥¹¥¿¥íー¥ó¤ä¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤é¤¬¶¦±é¤¹¤ë¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡£2010Ç¯¤ËÂè1ºî¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢2023Ç¯ÊÆ¸ø³«¤Î¡Ø¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ó¥À¥Ö¥ë¥º ¥Ë¥åー¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ù¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÁ´4ËÜ¤Î±Ç²è¤¬À½ºî¤µ¤ì¤¿¡£
À½ºî¤Î¥ß¥ì¥Ë¥¢¥à¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¥º¤ÈÇÛµë¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥²ー¥È¤Ï¿·¤¿¤Ë¸¢Íø·ÀÌó¤òÄù·ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ø¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ó¥À¥Ö¥ë¥º¡Ù¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¸¢Íø¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¡£±Ç²è¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î¤Û¤«¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à¤äË×Æþ·¿ÂÎ¸³¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÎ¾¼Ò¤Ï¡¢¥¹¥¿¥íー¥ó¤ÎÂåÉ½Åª¥·¥êー¥º¡Ø¥é¥ó¥Üー¡Ù¤ÎÁ°Æüëý±Ç²è¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥é¥ó¥Üー¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ÎÀ¤³¦ÇÛµë¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹ç°Õ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁèÃæ¤Î¼ã¤¥é¥ó¥Üー¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢¼ç±é¤Ë¤Ï¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡Ù¥±¥óÌò¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤Î¥Î¥¢¡¦¥»¥ó¥Æ¥£¥Í¥ª¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡ØSISU/¥·¥¹ ÉÔ»à¿È¤ÎÃË¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Î¥ä¥ë¥Þ¥ê¡¦¥Ø¥é¥ó¥Àー¤Ç¡¢2026Ç¯¤è¤ê¥¿¥¤¤Ë¤Æ»£±Æ³«»ÏÍ½Äê¡£
¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥²ー¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç¤â¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º³ÈÂç¤Ë°ÕÍßÅª¡£¡Ø¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ó¥À¥Ö¥ë¥º¡Ù¥·¥êー¥º¤ÏÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤âÂ¿¤¯¡¢ÇÉÀ¸ºîÉÊ¤âÁÛÁü¤·¤ä¤¹¤¤¡£¿·¤¿¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Òー¥íー¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡¢¡È¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ó¥À¥Ö¥ë¥º¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡É¤¬³ÈÄ¥¤ÎÃû¤·¤À¡£
