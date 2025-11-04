平愛梨、重箱に詰まった豪華“運動会弁当”公開「見栄えばっちり」「品数豊富ですごい」の声
【モデルプレス＝2025/11/04】タレントの平愛梨が11月3日、自身のInstagramを更新。手作りの運動会弁当を投稿し、反響を呼んでいる。
平は「こども達の運動会 さぁこの日がやってきた！！！！重箱を使うのは結局1年に1回となるこの日」とつづり、色とりどりの自作の運動会用の弁当を披露。唐揚げや卵焼き、ウィンナーや煮しめなどをたっぷりと重箱に敷き詰めている。「重箱の隙間にカニカマやトマトを詰め込んで運動会場へ出発」する工夫で、ボリューム満点の出来栄えとなっている。
この投稿に「豪華なお弁当」「美味しそう」「ご馳走で羨ましい」「全てが憧れ」「品数豊富ですごい」「見栄えばっちり」などとコメントが寄せられている。
平は、サッカー日本代表の長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
◆平愛梨、豪華な運動会弁当を公開
◆平愛梨のお弁当に反響
