BABYMONSTER、謎のポスターをサプライズ公開…意味深なメッセージに世界が注目

BABYMONSTERが謎めいたティザーポスターをサプライズ公開し、世界中の音楽ファンの注目を集めた。

≪写真≫アヒョン、“激細ウエスト”披露

11月4日、所属事務所YGエンターテインメントは公式ブログに「Spoiler for Next」と題した新ビジュアルを掲載した。モノクロトーンの強烈なコントラストとクールな雰囲気が印象的で、BABYMONSTERが新たなプロモーションを始動したことを予感させる。

公開されたポスターの中で、メンバーたちは妖艶さの中にどこか不穏さを感じさせるビジュアルを披露。感情が排除されたような無表情とシニカルな眼差しが独特の緊張感を醸し出し、ダークなムードを完成させた。

また、ポスターに記された「EVER DREAM THIS GIRL?」というメッセージも印象的だ。まるで、夢の中で見た少女を探しているかのような謎めいたメッセージが強烈な印象を残し、ファンの好奇心を一気に高めた。

このコンテンツに関する具体的な情報はまだ明らかにされていない。現在、ミニ2ndアルバム『WE GO UP』での活動を続けている中で突如届けられた“サプライズプレゼント”のような予告に、世界中のファンはポスターに隠された意味を推測しながら、次なる展開への期待を膨らませている。

なお、BABYMONSTERは10月10日に2ndミニアルバム『WE GO UP』でカムバックして以降、音楽番組・ラジオ・YouTubeなどで圧巻のライブパフォーマンスを披露し、高い評価を得ている。タイトル曲『WE GO UP』のMVは、今年のK-POPアーティストの中で最速でYouTube再生回数1億回を突破。さらに、パフォーマンスビデオも公開からわずか14日で1億回再生を達成するという驚異的な記録を打ち立てた。

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。