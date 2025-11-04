女の子が「やっぱり男性にそばにいてほしい」と感じる瞬間９パターン
普段はツレナイ女の子であっても、男性を求めているときにアプローチすれば、リアクションは変わってくるかもしれません。世の女の子たちは、いったいどんなときに「男性にそばにいてほしい」と感じるのでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』の女性読者の意見を参考に、「女の子が『やっぱり男性にそばにいてほしい』と感じる瞬間」をご紹介します。
【１】家の中にゴキブリが出たとき
「気持ち悪すぎて、一人じゃ退治できない」（20代女性）というように、害虫などが現れたとき、男性の助けがほしくなるという女の子もいます。ゴキブリと格闘した話などを聞いたら、「次はやっつけに行くから呼んで」と伝えれば、本当に頼りにしてくれるかもしれません。
【２】親が倒れるなど、自分の家族になにか問題が起こって心細いとき
「心のよりどころになってくれる存在がほしい」（20代女性）というように、身内のことで心配ごとがあるとき、心を癒やしてくれる恋人にそばにいてほしい人は多いようです。家族のことでひどく落ち込む様子を見聞きしたら、女の子の気持ちを少しでも楽にするために、「力になるよ」と一声かけてあげると喜ばれるでしょう。
【３】台風や地震などの天災があったとき
「怖がっているときに、『大丈夫だよ』と声をかけてくれる人がいれば…」（20代女性）というように、天災に見舞われたときに、自分を守ってくれる存在を渇望するパターンです。何かあったときは、女の子の身の安全を確認する連絡を入れ、気にかけていることをアピールしてはいかがでしょうか。
【４】クリスマスやバレンタインなどのイベントが迫ってきたとき
「今年は一人かぁ…と思うとせつない」（20代女性）というように、カップルならではのイベントに参加できないときに、寂しさを感じる人は多いようです。意中の女の子に一緒に過ごす相手がいないようであれば、せっかくのチャンスなのでダメもとで誘ってみましょう。
【５】特に用事がなく毎日仕事場から直帰しているとき
「デートの約束でもあればねぇ…」（30代女性）というように、会社と家の往復だけの生活をつまらなく感じて、彼氏がほしくなるパターンです。いいなと思っている女の子が暇そうにしていたら、仕事終わりに食事に誘うと喜ばれるかもしれません。
【６】仕事が辛くて辛くて仕方がないとき
「愚痴を言ったり、甘えたりする相手がほしい」（20代女性）というように、仕事で精神的に参っているときなどに、男性に助けを求めたくなる人もいます。気になる女の子が辛そうな顔をしているとき、「愚痴聞こうか？」などとやさしく声をかけると、心を開いてもらえそうです。
【７】夜中に一人で怖い夢を見たとき
「隣に誰かいれば、すぐに安心できるんだけど」（20代女性）というように、悪夢にうなされて、一人で眠る寂しさを実感するケースです。好きな女の子と夜にLINEでやりとりする機会があれば、「怖い夢を見たらすぐに連絡して！」と告げておくといいかもしれません。
【８】タイヤ交換などの力仕事のとき
「女一人で生きていると、いろんな不便がある…」（20代女性）というように、男手を必要とする場面に遭遇したとき、一人の辛さを痛感する人もいます。重い物を運ぶ、高いところにあるものを取るなど、普段から女の子が苦手なことを積極的に手伝うようにしておくと、困ったときに頼られる存在になれそうです。
【９】外出先で幸せそうなカップルを見たとき
「何で私は一人なんだろ…とさみしくなる」（10代女性）というように、他人のリア充ぶりを見たときに、彼氏がほしくなるパターンです。気になる相手が「女友達とテーマパークに来ました！」などとSNSに投稿をした直後などは、もしかするとアプローチのチャンスかもしれません。
「女の子が『やっぱり男性にそばにいてほしい』と感じる瞬間」には、ほかにどんなものが考えられますか？皆さんのご意見をお待ちしております。（外山武史）
