全長3.2m！ スズキの斬新「“2人乗れる”小さいクーペ」がスゴイ！ めちゃレトロな「旧車デザイン」採用！ “広くない”のが「むしろイイ！」まさかの逆転発想モデル「エルシー」とは！

全長3.2m！ スズキの斬新「“2人乗れる”小さいクーペ」がスゴイ！

2025年10月30日には、東京ビッグサイト（国際展示場）で国内最大のモーターショー「JAPAN MOBILITY SHOW（ジャパンモビリティショー）2025」が開催されました。

今回も各メーカーから様々な新型モデルが公開され、来場者の注目を集めていますが、過去のモーターショーでも、未だ色褪せない魅力を放つコンセプトカーが登場していました。

【画像】超カッコいい！ これがスズキ斬新「“2人乗り”クーペ」です！（20枚）

本記事では、2005年の「第39回 東京モーターショー」にスズキが出展して話題を呼んだコンセプトカー「LC」について、改めて振り返ります。

全長3.2m！ スズキの斬新「“2人乗れる”小さいクーペ」がスゴイ！

LCは、スズキが開発した小さな軽自動車です。

2005年当時のスズキは、「小さなクルマ、大きな未来」という出展テーマに掲げ、スズキが得意とする「小さなクルマ」によって「大きな未来」を拓いていくと発表。

そして今回紹介するLCも、そのような想いの下に開発されたコンセプトカーの1つでした。

そんなLCのテーマは、「自分にぴったり、うれしいサイズの小さなクルマ」。

特徴としては、運転席と助手席の距離をできるだけ狭めることで、大切な人との距離を近づけるなど、小さなクルマであるからこそ可能な「軽自動車の魅力」をパッケージングしたことが挙げられます。

小回りの良さといった軽自動車本来の性能面だけでなく、「自分だけのパートナー感」を感じられるようデザインされ、頬ずりしたくなるような、見ていても運転していても楽しいスタイリングを採用。

小さなクルマがもたらす親しみ、自分との一体感などを感じられるクルマとして作られました。

ボディサイズは、全長3200mm×全幅1475mm×全高1390mmと、一般的な軽自動車（全長3395mm）よりも短く、乗車定員は2人。

エクステリアは、丸目のヘッドランプとテールランプが特徴で、全体的に丸みを帯びた可愛らしいクーペ調のデザインです。

インテリアは、チェック柄のシート表皮や、赤を基調とした内装色、虹色のメーターが特徴的。

パワーユニットには直列3気筒エンジンを搭載し、駆動方式は前輪駆動（FF）を採用していました。

※ ※ ※

あえて車体サイズを短くし、乗員間の狭さを逆に魅力へと昇華させた、小さなクルマのLC。

カップルがお互いの距離を縮めた状態で運転できることから、デート向けのクルマも説明されました。

残念ながら出展から約20年が経過した現在も市販化されておらず、手に入れることはできないのが現状です。

しかし、スズキは軽自動車「ラパン」のバリエーションモデルとして、2022年に「ラパンLC」を発売。

完全に同じデザインとまではいきませんが、大きな丸目ライトや横長のグリルなど、コンセプトカーのLCの意匠が上手に取り入れられているため、コンセプトカーのLCのデザインが好みだった人であれば、ぜひともチェックしておきたい一台です。