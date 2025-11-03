極楽とんぼ山本、１歳愛娘の黄昏ショットにファン悶絶
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が30日、オフィシャルブログを更新。
１歳の娘・にこりちゃんとの夕暮れ散歩の様子を公開し、秋の空の下で見せた娘の“黄昏ショット”にファンから反響を呼んでいる。
この日、「黄昏にこり」と題してブログを更新。「パパ本圭壱は にこりさんと 散歩に出かけたのであった」と切り出し、ベビーカーに乗ったピンクのパーカーを着た娘と一緒に夕方の街を歩く様子を複数枚の写真で公開した。高層ビルの合間に沈む夕日が空をオレンジ色に染める中、ベビーカーに乗った娘がじっとカメラを見つめる姿や、秋の空気を感じながら黄昏れる表情が印象的で、山本は「秋からゆっくり冬へと向かっているのではそんな夕暮れに差し掛かろうとアタシの好きな季節である」とコメントした。
「どうですか にこりさん 黄昏てるではありませんか」「この角度のポートレートもどうぞ」と、にこりちゃんの可愛らしい表情を“カメラマン・パパ本圭壱”として紹介。さらに「いいですなぁ黄昏にこりさん」「黄昏黄昏黄昏てますなぁ」「ワオワオワオワオワーーーォ黄昏黄昏黄昏黄昏黄昏黄昏にこりさんです！」と、おどけた言葉を添えながら撮影を楽しむ様子をつづった。
最後は「撮影は勿論この方 パパ本圭壱でございました ありがとうございます」とつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「かわいい」「フード嫌がらなくてえらい」「ニコリちゃんの大ファン」「どの写真も素敵」「フード被ってるせいかまたにこりちゃん顔が変わった感じしますね」「可愛いすぎだぁ」「黄昏にこりちゃん、ほんま美人」「にこちゃんこんな優しいパパで羨ましいぞー」「可愛すぎて癒されまくってます」「パパとお散歩楽しかったかな」などの声が寄せられている。
