BYD初の軽EV「ラッコ」は2026年夏に導入予定

BYDが電気自動車で日本の軽自動車市場に参入する。「ジャパンモビリティショー2025」では、2026年夏に導入する予定の新型EV「RACCO（ラッコ）」がワールドプレミアを飾り、プロトタイプが披露された。

全長3395×全幅1475×全高1800mmのボディは、後席スライドドアを持つスーパーハイトワゴン。確かな支持を得ているスタイルだ。搭載されるリチウムイオンバッテリーの容量は未発表だが、ショートレンジとロングレンジの2グレードが用意される予定だ。

PHEVの「シーライオン6 DM-i」はまもなく日本で発売

BYDシーライオンDM-i ｜BYD Sealion 6 DM-i

世界累計販売台数700万台を超えたBYDのDM（PHEV：プラグインハイブリッド）シリーズのうち、まもなく日本で発売となる「シーライオン6 DM-i」が日本初公開。BYDらしく積極的に電気で走るユニークなPHEVであることから、スーパーハイブリッドとして登場する。

全長4775×全幅1890×全高1670mm、ホイールベース2765mmのボディに、最高出力72kW（98ps）、最大トルク122N（12.4kgf-m）発する1.5リッターエンジンと、197ps/300Nmのモーターを搭載し、前輪を駆動。8.5秒の0-100km/h加速を実現し、100kmのEVモード走行が可能だ。

内外装をアップデートした新しい「アット3」がまもなく発売

BYDアット3｜BYD Atto 3｜BYDアット3

今春に上海オートショーで公開された改良版「アット3」が、国内販売に先駆けて日本初公開。新しいアット3は内外装がアップデートされ、さらにスポーティでスタイリッシュに。

全長4455×全幅1875×全高1615mmのボディサイズ、2720mmのホイールベース、最高出力150kW（204ps）、最大トルク310Nm（31.6kgf-m）を発揮するモーターのスペック、そしてWLTCモードで470kmの一充電走行距離も従来型から変わっていない。

ハイエンドブランド「ヤンワン」のEVスーパースポーツ「U9」が日本初公開

ヤンワンU9｜YANGWAMG U9

BYDのハイエンドブランド「仰望（ヤンワン）」が誇る高性能BEV「YANGWANG U9」が参考出品車として日本で初公開。

ボディサイズは全長4966×全幅2029×全高1311mmで、ホイールベースは2900mm。各輪を駆動する4モーター合計で最高出力960kW（1306ps）、最大トルク1680Nm（171.3kgf-m）を引き出し、0-100km/h加速を2.36秒でこなす性能が与えられている。一充電航続距離は450kmだ。

ヤンワンU9エクストリーム｜YANGWANG U9 Xtreme

今年9月には、ベースモデルをさらにチューンナップし、最高出力を3000ps超に引き上げた「U9 Xtreme」が、ドイツ・ニュルブルクリンク北コースにおいて6分59秒157というラップタイムをマーク。さらに、496.22km/hというEV世界最速記録を樹立し、世界最速EVスーパースポーツカーとして、新たなベンチマークを打ち立てた。

INFORMATION

ジャパンモビリティショー2025

・会期：プレスデー10月29日（水）～30日（木）／一般公開日10月31日（金）～11月9日（日）

・会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）

・主催：一般社団法人 日本自動車工業会

・公式サイト：https://www.japan-mobility-show.com/