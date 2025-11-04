「クーリッシュ」がスチーマーやサウナボックスに変身 風呂あがりが充実するアイテムが登場
ロッテは、“飲むアイス”「クーリッシュ」ブランドのプロモーションの一環として、「クーリッシュ」公式Xアカウントにて4日から17日の期間、「お風呂あがりだぜ！キャンペーン」を開催する。
【写真】全長820センチの冷凍庫直通ロングバスマット
冬の「クーリッシュ」の楽しみ方は、“風呂あがり”。そんな風呂あがりに飲む「クーリッシュ」のキモティ〜！よさを伝えたい想いで、風呂あがりの「クーリッシュ」をとんでもなく“キモティ〜！よくしてくれる”選りすぐりのアイテムをキャンペーン賞品として用意した。
「クーリッシュ」ブランドは、10月24日新WEB動画を公開中。風呂あがりの火照った体で「クーリッシュ」を飲むと、冷涼感と甘さがのどから体の深部まで一気に駆け抜け、気持ちよくリフレッシュできる様子を伝えるべく制作された、冬のある日に銭湯で繰り広げられるファンタジーストーリーとなっている。
「お風呂あがりだぜ！キャンペーン」では、「クーリッシュ」のモチーフや、新WEB動画に登場する「バニラドラゴン」のモチーフを活用し、オリジナルアイテムを6種類用意した。
■ラインナップ（当選人数）
『踏んで肝ティー足つぼマット』（1人）
「クーリッシュ」のキャップが足つぼに。お風呂あがりの「クーリッシュ」欲を刺激する足つぼマット。
『冷凍庫直通ロングバスマット』（3人）
風呂あがりに「クーリッシュ」がある冷凍庫に直行できる、バニラドラゴンのデザインをあしらった全長820（バニラ）センチのバスマット。
『フェイスクーリッスチーマー』（1人）
「クーリッシュ」のデザインをあしらったフェイススチーマー。「クーリッシュ」を飲みながら、キモティ〜！湯あがり時間を。
『クーリッシュ専用サウナボックス』（1人）
近年サウナへの注目度が高まる中、「クーリッシュ」になりきれて、自宅でも楽しめる家庭用サウナ。
『バニラドラゴンバスピロー』（1人）
まるでドラゴン使いになった気分で優雅なバスタイムを楽しめるバスピロー。
『クーリッ手』（1人）
お風呂あがりに「クーリッシュ」を飲むひととき、代わりに「クーリッシュ」を持ってくれるアイテム。
