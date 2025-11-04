品目数は今年最少ながら、11月も値上げが続きます。街の人からは、お得なものを見つけて活用する方法が聞かれました。キャベツやレタスは平年より安くなっていますが、困る場面もあります。野菜ソムリエに、レタスを有効に使う方法を聞きました。

■チョコなど…11月も止まらぬ値上げ

山粼誠アナウンサー

「秋も深まってきました。食欲の秋ということで、連日『こういうものを食べたいな』と思って過ごされている方もいらっしゃると思います」

「11月の値上げ品目が発表されました。帝国データバンク（主要食品メーカー195社）によると、食品や飲料で143品目が値上げということです」

鈴江アナウンサー

「（143品目は）これまでの流れを考えると品目数としては抑えめなのかなという感じがしますね」

山粼アナウンサー

「今年では最少ということです。ただ、こうしたものの中で多い最も多いのが、チョコレート製品などのいわゆるお菓子です。これからのクリスマスシーズンには欠かせないものが目立ってくるという内容になりました」

「判明している限りの今年1年間の値上げ品目数は2万580品目（10月31日時点）ということです。去年が1万2520品目だったので、比べてみると8000品目以上増え、約1.6倍になっています。価格がなかなか下がらないなというものには何がありますか？」

斎藤佑樹キャスター

「価格が上がっているのが当たり前な気がして、しょうがないのかなって思っている自分もいますね。（高くて気になるものは）僕はアイスが好きなので、アイスの値段ばっかり見てしまいます。『昔こんなに高かったっけ？』というものが多いですね」

山粼アナウンサー

「ちょっとした贅沢ものにもなりつつあります」

■たまご・コメも高止まり…最高値間近

山粼アナウンサー

「たまごとコメも今、価格が高止まりとなっています。10月31日時点でたまご1kgあたりの卸売価格は330円（東京・M基準・JA全農たまご）。過去最高値の350円（おととし4月・5月）に迫る勢いです」

「コメもなかなか価格が下がりません。10月20日〜26日では5kgで4208円（農林水産省）で、こちらも過去最高値の4285円（今年5月12日〜18日）に近い数字になってきています」

「ふとした時に食べたい、たまごかけごはんもちょっとぜいたく品になってくるんじゃないかという状況です」

■街の人に聞く…それぞれの活用術

山粼アナウンサー

「さまざまなものの物価が上がっていますが、街の皆さんにお聞きしたところ、お得なものを見つけて活用していました」

1組目

「葉物はちょっと安いかな。キャベツですね。きょうは100円じゃない、（半切り）88円でした。お助かりアイテムですね」

2組目

「キャベツが腹にもたまるので。かさ増しして、野菜で。それで量を稼ぐみたいな」

3組目

「白菜・レタス、エリンギとかのキノコ系が安い」

4組目

「レタスを何にでも入れちゃいます。おみそ汁・野菜炒め・ラーメンから…。ラーメン、たまごとレタス、結構あいます」

山粼アナウンサー

「キャベツやレタスといった葉物野菜が今お得ということです。実感はありますか？」

瀧口麻衣アナウンサー

「ありますね。1つの大きさやスーパーにもよるとは思うんですけど、キャベツは私の家の近くのスーパーでは、1玉170円くらいで売っていました。一時期1000円くらいで売っていた時を考えると、安いなと思います」

山粼アナウンサー

「高かったのが今年の初めぐらいで、400〜500円ぐらい。お店によっては1000円近い値段になるといった高級食材にもなっていました」

■値上げの中でも“お得な野菜”

山粼アナウンサー

「実際に3日、スーパーでの値段を見てみました。埼玉のスーパー『新鮮市場 東本郷店』では1玉138円、レタスが1玉213円で販売されていました」

「農水省のホームページによると、 東京都中央卸売市場のキャベツの卸売価格（10月28日時点、1圈砲10月下旬が平年より約3割安い価格になっていました。11月価格の見通しも、平年より下回る見込みということです」

「レタスは10月下旬の卸売価格はほぼ平年並みでしたが、11月の価格の見通しはキャベツと同様、平年より下回る見込みだといいます。この時期に産地が切り替わりますが、生育が順調で出荷量も増えるため、平年より安くなる見込みだということです」

■キャベツやレタスで困ったことは？

山粼アナウンサー

「キャベツやレタスですが、街の人からは『買いすぎた時は困っちゃう。消費が追いつかない時がたまにある』『大きな玉で買うと無駄になることも』『使わないまま日が経過して色が変わって、はやいなって。そうなると生では食べづらい』とお悩みも聞かれました」

「レタスが少しピンク色になる問題ですね」

直川貴博アナウンサー

「裏返したら、アチャチャチャチャと…。よくあります。小分け用の半玉が売り切れていることがあるじゃないですか。一人暮らしだと、『1玉頑張るか』と思ってもなかなか使い切れなくて…」

■“レタスの変色”防ぎ方と保存は？

山粼アナウンサー

「野菜ソムリエプロの根本早苗さんに、レタスが変色しない方法を教えていただきました。ポリフェノールの一種が空気に触れ、酸化することによって変色するそうですが、変色しても体に害はないといいます。食べても全く問題ないそうです」

「とは言え、やはり綺麗なレタスを食べたいという方も多くいらっしゃると思うので、変色を防ぐ方法をお伝えします」

「レタスの切り口にレモン汁やお酢を塗る、あるいは空気に触れないようにレタスをラップで包んで保存しておくと、防ぐことができるということです。傷みやすいレタスですが、冷凍保存も可能だそうです」

鈴江アナウンサー

「葉物野菜は冷凍してしまうと、解凍した時にぐしゃぐしゃになるイメージがあります。生ではさすがに冷凍したものを食べられないですよね」

「解凍した際のコツですが、まず水で洗った後、キッチンペーパーで水気を拭き取って、ちぎりながら冷凍用の保存袋に入れていきます。チャックがついたようなプラスチックのビニール袋です。袋ごとアルミホイルで包んで冷凍します」

「そのまま解凍してしまうと、水分が出てべちゃっとするので、凍ったまま加熱調理するのがおすすめだといいます。生で食べるのはなかなかおすすめしませんが、凍ったまま加熱調理するのはいいということです」

「そして、レタスを使ったこの時期にぴったりな料理も教えていただきました。体が温まる、トマトレタスチーズ鍋です」

「トマトは少し高く、1つ200円ぐらいすることもありますが、代わりにトマト缶を使って鍋のつゆのベースにして、そこにレタスや豚肉などを煮て、チーズをのせて、チーズが溶けたら出来上がりということです」

斎藤キャスター

「おいしくないわけがない…」

瀧口アナウンサー

「作ってみたいですね。本当においしそうです。食べたいです」

山粼アナウンサー

「ご飯と合わせてもいいですし、そうですね。翌日、ちょっと残ったらご飯やうどんをちょっと混ぜて、リゾットや〆にして食べてもいいということです」

（11月3日『news every.』より）