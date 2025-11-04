米ツアー2勝目を挙げた山下美夢有の愛用アイアンは、なぜソールのヒール側が凹んでいる？
米女子ツアー「メイバンク選手権」で、8打差からの逆転優勝を果たし、今季米ツアー2勝目を飾った山下美夢有。彼女が使用するギアの中でも注目したいのが、アイアンのソール形状だ。その特徴について詳しくレポートする。
【写真】山下のアイアンはソールが凹んでいて、ソール前後も削っていた
山下は6Iに『スリクソン ZXi5』を、7I?PWに『スリクソン ZXi7』を、シャフトには『DG85 R300』を採用している。いずれも軟鉄鍛造アイアンだが、ソール形状が独特で、山型になっているうえ、ヒール部分が大きく削られている。「スリクソン特有の山型ソールで、抜けの良さにつながっています。さらにヒール部を削った形状が特徴で、ソールの接地面積を減らす狙いがあります。この部分をなくすことで傾斜でも抜けが良くなり、ボールをとらえやすくなります。トゥ側もわずかに削られた形状です」（ダンロップスポーツ ツアー担当）アイアンシャフトは、女子プロでは珍しい『DG85 R300』を採用。中調子の軽量スチールでありながらヘッドが暴れにくく、思い切り振れてラインが出せるという。「これは長く使っているシャフトです。ある程度しなって、しっかりしているイメージがあります。アゲインストでも球が負けません」と、山下自身も強い信頼を寄せている。正確なセカンドショットを支える愛用アイアン。その特徴的なソール形状こそが、精度の高いコンタクトを生み出しているといえるだろう。◇ ◇ ◇人気アイアンの傾向を詳しく解説！ 関連記事【79mm前後に人気モデルが集中！ 最新アイアンの性格は“ブレード長”で8割決まる【アイアン41モデル比較】】もぜひチェック！
<ゴルフ情報ALBA.Net>
79mm前後に人気モデルが集中！ 最新アイアンの性格は“ブレード長”で8割決まる【アイアン41モデル比較】
女子プロのアイアンの打痕を見せてもらいました！ 下の溝3本に本当に集中しているの？
全英女子で快進撃！ 山下美夢有と竹田麗央は、同じ軟鉄アイアンを使用していた！
女子プロの“スイング完成度”ランキング 岩井姉妹、小祝さくら、竹田麗央……No.1は一体誰？
【写真】原英莉花がドレスに着替えたら
【写真】山下のアイアンはソールが凹んでいて、ソール前後も削っていた
山下は6Iに『スリクソン ZXi5』を、7I?PWに『スリクソン ZXi7』を、シャフトには『DG85 R300』を採用している。いずれも軟鉄鍛造アイアンだが、ソール形状が独特で、山型になっているうえ、ヒール部分が大きく削られている。「スリクソン特有の山型ソールで、抜けの良さにつながっています。さらにヒール部を削った形状が特徴で、ソールの接地面積を減らす狙いがあります。この部分をなくすことで傾斜でも抜けが良くなり、ボールをとらえやすくなります。トゥ側もわずかに削られた形状です」（ダンロップスポーツ ツアー担当）アイアンシャフトは、女子プロでは珍しい『DG85 R300』を採用。中調子の軽量スチールでありながらヘッドが暴れにくく、思い切り振れてラインが出せるという。「これは長く使っているシャフトです。ある程度しなって、しっかりしているイメージがあります。アゲインストでも球が負けません」と、山下自身も強い信頼を寄せている。正確なセカンドショットを支える愛用アイアン。その特徴的なソール形状こそが、精度の高いコンタクトを生み出しているといえるだろう。◇ ◇ ◇人気アイアンの傾向を詳しく解説！ 関連記事【79mm前後に人気モデルが集中！ 最新アイアンの性格は“ブレード長”で8割決まる【アイアン41モデル比較】】もぜひチェック！
<ゴルフ情報ALBA.Net>
79mm前後に人気モデルが集中！ 最新アイアンの性格は“ブレード長”で8割決まる【アイアン41モデル比較】
女子プロのアイアンの打痕を見せてもらいました！ 下の溝3本に本当に集中しているの？
全英女子で快進撃！ 山下美夢有と竹田麗央は、同じ軟鉄アイアンを使用していた！
女子プロの“スイング完成度”ランキング 岩井姉妹、小祝さくら、竹田麗央……No.1は一体誰？
【写真】原英莉花がドレスに着替えたら