米2勝目の山下美夢有が自己最高4位 初優勝の仲村果乃が62ランクアップ【女子世界ランキング】
3日付の女子世界ランキングが発表された。
国内女子ツアー「樋口久子 三菱電機レディス」でツアー初優勝を飾ったプロ3年目の仲村果乃が62ランクアップの142位に浮上した。2週連続2位で終えた阿部未悠は183位から164位に、同じく2位タイの河本結は1ランクアップの50位、5位で終えた菅楓華は80位に順位を上げて自己最高位を更新した。米国女子ツアーはマレーシアで「メイバンク選手権」が行われ、山下美夢有が今年の「AIG女子オープン」（全英）に続く今季2勝目を果たした。ランキングでは2ランクアップとし、自身最高位の4位となった。上位勢に変動はなく、1位からジーノ・ティティクル（タイ）、ネリー・コルダ（米国）、ミンジー・リー（オーストラリア）がつけている。日本勢最上位は山下。以下、西郷真央（9位）、竹田麗央（13位）、明愛（22位）、古江彩佳（24位）、岩井千怜（29位）、畑岡奈紗（32位）、勝みなみ（35位）、佐久間（49位）と続いている。
