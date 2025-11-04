ワールドシリーズ（WS）で球団史上初の2連覇を飾ったドジャースが3日（日本時間4日）、本拠地ロサンゼルスで優勝パレードを実施。その後にドジャースタジアムに移動し、優勝報告会を行った。その後、取材に応じたフレディ・フリーマン内野手（36）は3連覇へ覚悟を見せた。

フリーマンは優勝報告会で壇上でマイクを握ると「2024年の仕事は完了。2025年の仕事は完了」と球団史上初の連覇を成し遂げたと誇り「2026年の仕事？今からだよ」と3連覇を力強く宣言。集まった5万2703人のファンを沸かせた。

その後の取材で「ロサンゼルスという街のために再び結果を出せたのは本当にうれしい。2月の時点から“連覇”というプレッシャーがずっとあったし、みんながその話をしていた。だから実際に達成できたのは本当に特別なことだ」と連覇に喜びもひとしお。ただ、「何も実感が湧いてない。昨日帰ってきて、今日はすぐパレードで…こういうのは普通、1週間くらい経ってからようやく実感が出てくるんだ」とも笑った。

その上で3連覇に向けて「また同じ目標を掲げて来年も挑戦できる」と意欲十分。「ヤンキースがやったように、僕たちも3連覇を狙うんだ。毎年勝つためにプレーしている。それがこのチームの目的だからね」と98〜00年のヤンキース以来となる3連覇を誓った。

だからこそ「僕はたぶん3日くらい休んで、すぐトレーニングを再開するよ。2026年の準備を始めたい」とゆっくり休む間もなく来季に向けて始動すると明かし「僕らは勝ち続けたいし、家族や街のためにこの挑戦を続けたい。3連覇を目指す。それがすべてさ。今日のような祝福の時間を過ごせるのは本当に特別なことだよ」と来年もこの瞬間のために勝ち続けると力を込めた。

ロハスやE・ヘルナンデスらベテラン野手はFAとなり来季去就が不透明。フリーマンは「そのあたりは僕の“職務範囲外”だよ」と笑い飛ばした上で「でももちろん、みんなに戻ってきてほしいさ。僕ら全員、来年は1歳年を取る。それが人生ってものだ。彼らは本当にいい選手だし、今年の成功には欠かせない存在だった。そういう選手たちが戻ってきてくれることを願っている」と語った。