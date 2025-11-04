マイメロディ＆クロミがモスバーガーカラーのリボンでおめかし コラボおもちゃ5種登場
モスバーガーを展開するモスフードサービスは、12日から全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）にて、サンリオの「マイメロディ」および「クロミ」との複数のコラボレーション企画を期間限定で実施する。その第1弾として、子ども向けのモスワイワイセットや低アレルゲンメニューのセットに、コラボレーションしたおもちゃを用意した。
【写真】かわいすぎるおもちゃ一覧
第1弾となるコラボおもちゃは、マイメロディとクロミそれぞれの「ボールペン」、2人一緒の「おてがみセット」、マイメロディの「ミニタオル」、そしてクロミの「ポーズあわせゲーム」の全5種類。どれも、店舗での待ち時間だけでなく、日常生活でも楽しめるおもちゃを用意した。対象の子ども向けのモスワイワイセットや低アレルゲンメニューのセットの購入で、好きなおもちゃを1つ選べる。
■コラボおもちゃ対象メニュー例
『モスワイワイセット』540円〜660円
「バーガー等※1」＋「フレンチフライポテトSサイズ」＋「コールドドリンクSサイズ※2」または「くだものと野菜」のいずれか＋「おもちゃ」を組み合わせたセット。ハンバーガーは、子どもに合わせて、マスタードや生のオニオンを入れないやさしい味付けにしている。
※1『ワイワイモスチーズバーガー』『ワイワイバーガー』『ワイワイチーズバーガー』『ワイワイナゲット』から選択可能
※2セットドリンク対象のコールドドリンクや、プラス50円でモスシェイクSも選可能
『低アレルゲンメニュー ドリンクとおもちゃ付きセット』590円
「低アレルゲンメニュー」は、8大アレルゲン食材（卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生、くるみ）に配慮した商品。セット内容は、「低アレルゲンメニュー※3」＋「コールドドリンク」または「くだものと野菜」のいずれか＋「おもちゃ」の組み合わせ。
※3『ポークサンド＜米粉＞』『ポークロール＜米粉＞』から選択可能
（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662396
