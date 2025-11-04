絵本シリーズ『パンどろぼう』累計500万部突破 アニメ化も決定
絵本シリーズ『パンどろぼう』（作：柴田ケイコ）の累計発行部数が500万部を突破したことが。KADOKAWAより4日、発表された。
【写真】珍しい顔出し！『パンどろぼう』作者の柴田ケイコ
同作は、2020年に1作目が刊行された絵本シリーズで、シュールでお茶目なキャラクターが人気を呼び、数多くの賞を受賞。2025年4月16日にはシリーズ5周年を迎え、アニメ化も決定している。KADOKAWAは「これからも『パンどろぼう』の活躍にご注目ください」と呼びかけている。
・受賞歴（一部）
『パンどろぼう』：「第11回リブロ絵本大賞」大賞、「第1回TSUTAYAえほん大賞」第1位
『パンどろぼうvsにせパンどろぼう』：「第5回未来屋えほん大賞」大賞、「第2回TSUTAYAえほん大賞」第1位
『パンどろぼうとほっかほっカー』：「第16回MOE絵本屋さん大賞2023」第1位
