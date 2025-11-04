「は！？逃げた！」あわや正面衝突…センターライン越えた車が接触　ミラーや車体破損もそのまま逃走　北海道・和寒町

白い車がミラーを吹き飛ばし逃走

北海道・和寒町で10月26日午後8時頃、ドライブレコーダーが捉えたのは…

ぶつけられたドライバー：

あっぶない！

センターラインを越え、はみ出してきた対向車と接触する事故の瞬間。

「ガツン」と車内に響く衝撃音…

ぶつけられたドライバー：

は！？逃げた！

しかし、接触した車はそのまま走り去ったという。

ぶつけられたドライバー：

めちゃくちゃ腹が立ちました。

現場は、片側1車線の国道。女性の車が、緩やかなカーブを走っているときのことだった。

街灯はまばらで、真っ暗な道路。当時、雨も降っていた。

すると、対向車線から1台の車がドライバーの車に接近。

白い車は、センターラインをはみ出し、女性の車に接触。ミラーを吹き飛ばした。

修理代10万円…ミラー破損し車体にキズ

ぶつけられたドライバー：

たぶん80〜90km/hは出ていた。よけなかったら正面衝突だった。

最悪の事態は免れた女性だが、白い車はそのまま走り去り、「は！？逃げた！」と驚きを隠せない様子だった。

ぶつけられた女性によると、ミラーが破損した上、窓ガラスやボディーにもキズが入り、修理費用は、約10万円になる見込みだという。女性は、警察に通報している。

（「イット！」11月3日放送より）