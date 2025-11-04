レイ／IVE（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/04】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が11月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。ボブヘア姿を披露し、反響が寄せられている。

◆レイ、イメチェンボブショット披露


レイは「愛してる」とつづり、外ハネボブヘア姿を披露。イメージチェンジした姿で花束を持ち、ウインクをしたショットを公開している。

◆レイのボブヘアが話題


この投稿にファンからは「ボブも天使」「美しい」「可愛すぎる」「ロングの髪切ったのかな？」「イメチェン大優勝」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）

