IVEレイ、外ハネボブ姿で雰囲気ガラリ「可愛すぎる」「髪切ったのかな？」と反響
【モデルプレス＝2025/11/04】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が11月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。ボブヘア姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】21歳KPOP美女「イメチェン大優勝」ばっさりボブ姿
レイは「愛してる」とつづり、外ハネボブヘア姿を披露。イメージチェンジした姿で花束を持ち、ウインクをしたショットを公開している。
この投稿にファンからは「ボブも天使」「美しい」「可愛すぎる」「ロングの髪切ったのかな？」「イメチェン大優勝」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆レイ、イメチェンボブショット披露
◆レイのボブヘアが話題
【Not Sponsored 記事】