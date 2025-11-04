【ダブル台風】発生へ

フィリピン付近の「強い台風２５号」は西に進んでいて東南アジアに向かうため、日本への影響はありません。しかしこれとは別の「熱帯低気圧」が、今後２４時間以内に台風に発達する見込みです。シミュレーションで見ると、「台風２５号」よりもこの「熱帯低気圧」の方が、注意しなくてはいけないようです。

５日（水）～１４日（金）のを画像で掲載しています。

雨風シミュレーション５日（水）～１４日（金）

シミュレーションでは、台風２５号とみられる「反時計回りの渦」が西に進んでいきます。台風２５号と入れ替わるように次の「反時計回りの渦」が、フィリピンの東の海上に現れ北上の気配を示しており、しかも発達傾向です。こちらの方が動向が気がかりです。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。新たな「台風」が発生する見込みですが、予報円は変わる可能性があるため、今後気象庁から発表される情報に注意してください。

