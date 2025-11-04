服用は何種類までにとどめるべきか、どれだけの期間飲むべきなのか。薬に関してそんな疑問を感じる人は多いかもしれないが、服用の「タイミング」については果たしてどうだろうか。朝と夜、午前と午後。ケースバイケースで、実は効果が異なってくるという。【藤村昭夫/自治医科大学名誉教授】

化粧水やクリームを使って肌の潤いを保つべく努力する。女性に限らず、最近では美意識が高い男性の中にも、基礎化粧品で肌ケアをする人が珍しくありません。そして、そのほとんどの人が朝よりも夜に多く基礎化粧品を使用していると思います。

本人が意識しているか否かは別として、この何気ない日常的な習慣は、実は医学的にとても理にかなった行為といえます。つまりみなさん、知らず知らずのうちに、私が専門とする「時間治療」の概念を取り入れた生活習慣を実践しているのです。

〈こう解説するのは、自治医科大学名誉教授の藤村昭夫氏だ。

私たちの体にもともと備わっている生体リズム（バイオロジカルリズム）に基づいた「時間治療」の研究を長年続けてきた藤村氏は、現在、国際時間生物学会の理事としてその啓発に努めている。

人生100年時代において、せっかく健康維持・促進の意識が高まっているというのに、時間治療の概念をもっと生かさない手はない、と。〉

夜に化粧水やクリームを使うべき理由

なぜ基礎化粧品は朝よりも夜に多く使うのか……。これには皮膚の透過性が大きく関係しています。

皮膚はウイルスを含む異物が体に入らないようにするための、人体と外界のバリアの役割を果たしています。このバリア機能の“通過しやすさ”を皮膚透過性と呼びます。そして、私たち人間の活動時間帯であり、あちらこちらを動き回って病原菌などと接触しやすい日中より、活動量が減る夜の方が皮膚透過性は高まります。外界との接触機会が減り、バリア機能を高めなくても危険が少ないからです。そのため、化粧水やクリームも朝よりも夜のほうが皮膚の表面を通り抜けやすくなり、より効果が高まるわけです。

ちなみに、アレルギー性皮膚炎の人は、朝よりも夜のほうが痒さが増すというケースが多いと思います。その原因の一つはやはり皮膚透過性にあり、ハウスダストなどが夜は皮膚を透過しやすい。ですので、就寝前には、より部屋をきれいにしておくとよいでしょう。

生体リズムに関しては、約300年前に植物に関する研究成果が報告されており、古い歴史を持っています。その後、動物やヒトにおいても生体リズムのメカニズムが科学的に証明され、2017年には3名の生体リズム研究者にノーベル生理学・医学賞が授与されています。

1950年代には、生体リズムの概念を取り入れた「時間医学」の研究が盛んに行われるようになり、薬の投与時間帯による血中薬物濃度の差などを研究する「時間薬理学」に発展。その知見を患者一人ひとりに適用し、最も効果があり、安全なタイミングで薬を投与する「時間治療」が行われるようになったのです。

「朝1回」か「夜1回」か

例えば、「朝1回服用してください」として処方された逆流性食道炎の薬を、しっかりと朝服用しているのになかなか症状が改善しないという人はいないでしょうか？ その原因としては、時間治療の概念が抜け落ちている可能性が考えられます。

なぜなら、逆流性食道炎は就寝中などに胃酸などが逆流して食道の粘膜に炎症が起こる疾患であり、胃酸は副交感神経（自律神経のブレーキの役割）が優位になる夜間に多く分泌されるため、「朝1回」ではなく「夜1回」服用した方が症状の緩和が期待されるからです。

なお製薬会社は、薬の開発時にその薬の有効性や安全性を確かめる臨床試験は行うものの、その際、厚生労働省から求められないこともあり、投与時間帯による効果などの比較をする臨床試験は行わないことがほとんどというのが現実です。

また、日本には4300万人の高血圧患者がいるとされていますが、夜間の血圧が十分下がらない（ノンディッパー型血圧日内リズムと言います）状態が続くと心筋梗塞などになりやすくなってしまいます。従って、ノンディッパー型の高血圧患者は朝や昼よりも夕食後に降圧剤を服用することで、夜間の血圧をほどよく下げられ、心筋梗塞などのリスクを減らすことが可能になります。

さらに、血液は早朝に固まりやすいため、心筋梗塞や脳梗塞は早朝に発症しやすい傾向があります。この生体リズムに基づけば、血液を固まりにくくするアスピリンなどの薬をやはり夕食後に服用すると、早朝の血栓を予防する効果の増大が期待できます。

ワクチンの接種は？

夜間、夕食後に服用することで効果の高まりが望める薬がある一方で、ワクチンの接種は異なります。

ワクチンは、体の中に数百あるリンパ節に集まってくるリンパ球と遭遇することで抗体を作り出します。そのリンパ球は、体のいろいろなところを回りながら、日中にはリンパ節に集まりやすいことが分かっています。そのため、午前中にワクチンを接種した方が、リンパ節に集まったリンパ球と遭遇できる量が増え、抗体も多く産出され、効果も高まるのです。実際、新型コロナワクチンを午前（9〜10時）に接種した場合と午後（0〜1時）に接種した場合では、前者の方が3週間後の血中抗体価は高いことが明らかになっています。

また、胃や十二指腸の粘膜が胃酸などによって傷つく消化性潰瘍の治療に関しては、大きく分けてH2ブロッカーとプロトンポンプインヒビターという二つの治療薬が用いられるのですが、前者のカテゴリーの薬は夕食後に、後者のカテゴリーの薬は朝に投与した方が、効果が長く続くことが分かっています。

他にも、抗菌薬の一つであるアミノグリコシド系抗菌薬は、夜間に比べて約1.5倍、腎臓の働きが活発な日中の方が、尿として排出されやすく体にたまりにくいので、夜ではなく日中の投与が望まれます。

尿として排出されてしまったら薬の効果が減ってしまうのではないか。そう疑問を覚えた人もいるかもしれません。血中に入ったアミノグリコシド系抗菌薬は全身に運ばれ、細菌に接触して効果を発揮します。一方、正常な細胞にも接触して有害反応を起こします。従って、薬の有害反応のリスクを減らすために“体内にとどまりにくい”日中の投与が推奨されるのです。

このように、時間治療は「効果の増大」だけではなく「有害反応の低減」、つまり有効性と安全性の双方から臨床の現場で生かされている知見なのです。

麻酔を伴う歯の治療は午後4時以降に

生体リズムと時間治療。続いては、この観点から一つの「究極の選択」を紹介してみたいと思います。

こらえようにもなかなか我慢し難い虫歯による歯痛。この出現頻度は早朝に高いことが分かっています。痛みを伝える神経の伝達速度がこの時間帯に最も速くなることが原因と考えられます。

早朝から痛み出した歯を一刻も早く治療して、その耐え難い痛みから解放されたい。誰もがそう思うでしょう。しかし、虫歯の治療で抜歯したり歯を削ったりする際には麻酔が使われるケースが少なくありません。そして、健常な成人を対象に、リドカインという麻酔を歯茎に投与した時の麻酔効果の継続時間を調査した研究によると、午前8時に投与した場合が最も短く、午後4時に投与したケースが最も長いという結果が出ています。これは麻酔薬を体外に排出する力が午後の方が弱く、麻酔薬の歯茎内濃度が高くなるためだとされています。

つまり、「歯痛」をすぐにでも解消したいのであれば午前中の治療もありでしょうが、麻酔を伴う治療で「抜歯後の痛み」を少しでも長く抑えたいのであれば、午後4時の治療がお勧めということになるのです。

ここまで時間治療について説明してきました。私たちに備わっている生体リズムがいかに治療の効果や健康と深く結び付いているかがお分かりいただけたのではないでしょうか。考えてみれば当然の話で、生物である人間が、生体そのものが奏でるリズムに反して生活していては、心身を害するのは必然の帰結といえます。そこで改めて、生体リズムにのっとった生活スタイルの重要性について考えてみたいと思います。

ズレをリセット

私たちの体には「体内時計」があり、この時計によって生体リズムが生み出されています。しかし、体内時計の周期は約25時間で、地球の自転に伴い24時間の明暗サイクルで暮らしている私たちの環境とは1時間ほどズレがあります。つまり毎日1時間、このズレをリセットしなければならないのです。

では、どうやってリセットするのか。その二大要素は「朝日」と「朝ごはん」です。

まず、私たちは朝日を浴びることで体内時計をリセットし、進化を遂げてきました。しかし、コンビニなどの終日営業の店が増えたことに加え、スマートフォンやパソコンが普及したことで「24時間型社会」が到来し、朝日を浴びながら、すっきり起床するという習慣が失われている傾向にあります。事実、20〜64歳の約40％が睡眠不足を自覚しているとの調査もあり、睡眠不足が続くと体内時計がうまくリセットされず、糖尿病や高血圧、脂質異常症やうつ状態になるなどの危険性が高まります。やはり、朝日をしっかりと浴びることが欠かせないのです。

快適な目覚めのアイテム

そう言われても、遮光カーテンを閉め切って寝ているので無理という人には、照明付き目覚まし時計がお薦めです。目覚まし時計の「音」だけで起床すると、人間の生理に基づいた起き方ではないため不快感が残り、なかなか頭がすっきりしません。他方、近年売り出されている照明付き目覚まし時計の明かりは、起床30分ほど前から徐々に明るくなり始め、目覚める時には朝日と同じ明るさに感じられるように工夫されているので、体内時計がリセットされ、すっきりとした目覚めが可能になります。

次に、朝食です。朝日を浴びるのとともに、朝食を取ることによって1時間のズレが補正されます。現に、毎日朝食を取っている人と比較した場合、取らない人は心筋梗塞での死亡リスクが約2倍高いとの報告があり、朝食抜きが生体リズムに反した生活であることが分かります。

とはいえ、ただ朝食を取ればいいという話ではありません。英語で「ブレックファスト（breakfast）」と言うように、「fast（絶食）」を「break（破る）」のが朝食の役割なのです。そして、体内時計を整えるためには、睡眠時間を含めて10時間以上の絶食時間を保った上でそれを破るという、文字通りの「ブレックファスト」が必要とされています。午前7時に朝食を取るのであれば前日の午後9時までに、午前9時に朝食を取るのであれば前日の午後11時までに夕食を済ませなければならないのです。そのため、早く寝ることも大切になります。

これらのことを考えると、昔からよく言われる「早寝、早起き、朝ごはん」は、単に“清く正しい生活”のためのスローガンではなく、生体リズムにのっとった健康法の基本であるともいえます。より正確に言えば、「早起き（朝日を浴びる）」「朝ごはん」を実践するために「早寝」が求められるわけなので、重要度としては「早起き、朝ごはん、早寝」と捉えたほうが、健康をもたらすメカニズムとしては理解しやすいかもしれません。

その上で、「早寝≒よき睡眠」のためには適度な運動が有効ですが、ここでも生体リズムの観点が必要になってきます。通常、交感神経（自律神経のアクセルの役割）活性は夜間に低下するため、夜になると自然に体は入眠しやすい状態になりますが、夜遅くに体を動かすと交感神経活性の低下が弱くなり、興奮したままの状態が続いて眠りにつきにくくなります。一方、朝から昼にかけて運動すると生体リズムが前進することが分かっています。そのため、健全な生体リズムを保つには午前中に運動した方がよいといえるでしょう。

「いつやるか」、そして「いつ飲むか」。その差が健康に与える影響は決して小さいものではない――。「時間治療」という概念を知ることで、このことをぜひ「健康常識」の一つに加えていただければと思います。

藤村昭夫（ふじむらあきお）

自治医科大学名誉教授。1951年生まれ。金沢大学医学部卒業、同大大学院(内科学)修了。医学博士。時間治療学のスペシャリストとして知られる。大分医科大学助手、米国オクラホマ大学留学、自治医科大学臨床薬理学教授などを歴任。今年6月に発売された『世界の最新医学が教える最高の薬の飲み方 時間治療』（講談社）などの著書がある。

「週刊新潮」2025年10月30日号 掲載