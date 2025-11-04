円売り・ドル買い ドル円2月来高値、ユーロドル8月来安値



ドルが買い戻されている、シカゴ連銀総裁の発言が材料視されているようだ。シカゴ連銀総裁はきのう、懸念すべきはインフレと指摘。労働市場よりもインフレの方を懸念しているとコメントしている。



円売りも見られる。高市首相は城内経財相に経済対策の重点項目取りまとめを指示した。税率を上げずに税収増を目指すと発言。



ドル円は一時154.48円付近まで上昇し2月以来の高値をつけた、高値更新後は介入警戒から上げを縮小。ユーロドルは1.150台を割り込み8月以来の安値。

