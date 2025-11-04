ＮＨＫ夜ドラ「ひらやすみ」が３日、スタートした。２９歳のフリーター・ヒロト（岡山天音）が仲良しだったはなえ（根岸季衣）から平屋を譲り受け、いとこのなつみ（森七菜）と暮らし始める日常を描いた作品。岡山は大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で恋川春町を好演したばかりで、春町ロスのネットもフリーター転生に沸いた。

「ひらやすみ」は真造圭伍氏の原作漫画をドラマ化。お年寄りには気さくな人柄で接することができるヒロトは、仲良くなった近所のおばあちゃん・はなえが急死したことから、はなえの自宅だった平屋を譲り受けることに。そこに美大に通うため山形から上京してきたいとこ・なつみも住むこととなり、穏やかな日常が始まるが、なぜかヒロトの周りには悩みを抱えた人が集まってきて…。

お気楽な雰囲気を存分に発揮するヒロトを演じる岡山は、「べらぼう」で、“豆腐の角に頭をぶつけて”壮絶な最期を迎えた春町先生を演じたばかり。ネットも注目していた人が多く、「春町先生ロスだったから、また嬉し」「春町先生の復活はやくね〜」「豆腐の角に頭をぶつけて死んだ春町先生が現代のフリーターに転生して日々の暮らしのドラマ」「１話見た。天音くん可愛い」「登場人物がみんな可愛く笑っちゃうほど愛おしい。初回からとても好きでした」など、初回から注目を集めていた。