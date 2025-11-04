若気の至りは誰にでもあると思いますが、浮気が原因で彼女にフラれてしまうと「俺はなんてことをしたんだ……」と後悔してしまうでしょう。しかも彼女に浮気がバレたのが友達のせいだった場合、行き場のない怒りや後悔でどうすることもできなくなりますよね。今回は、友達の失言のせいで彼女に浮気がバレてこっぴどくフラれた話をご紹介いたします。

口が軽い友達の失言

「友達に誘われて合コンに行ったら、酔った勢いで浮気をしてしまいました。俺は彼女が大切だったし、浮気はこの1回きりということにして、内緒にしておくつもりでした。

それなのに、友達が『昨日の子グイグイすごかったよな！』『お前も相当酔ってたし楽しめたんじゃないの？』と、彼女がすぐ近くにいるのにも関わらず大きな声で話したため、浮気が即バレてしまいました……。彼女はブチ切れて『あんたらって同類なんだね！』『この最低男！』と言われてフラれましたよ」（体験者：20代 男性・学生／回答時期：2025年8月）

▽ 口の軽い友達とつるむのは、なにかとリスクがありますよね。ただ浮気をしたのは自分が誘惑に負けたせいなので、しっかり反省しなくてはいけません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。